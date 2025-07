Alkoholisierter Autofahrer flüchtete in Altenbüren vom Unfallort

Am 23.07.2025 um kurz nach 23:00 Uhr hörten drei Zeugen einen Knall aus Richtung der Kreuzung Antfelder Straße / Elmerborg / Steinbergstraße. An der Verkehrsinsel kurz vor dem Ortsausgang in Fahrtrichtung Antfeld stellten sie fest, dass zwei Verkehrsschilder abgerissen waren und Fahrzeugteile herumlagen. In Richtung Antfeld begann eine Tropfspur.

Der Unfallverursacher hatte sich bereits entfernt. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten Polizeibeamte ein vorne stark beschädigtes Auto in Antfeld auffinden. Der 31-jährige Fahrer saß noch im Fahrzeug. Der Ukrainer aus Drolshagen stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Fotocredit: AdobeStock 21203747 / Brisystem