Gute Tradition in Berlin: Parlamentarisches Schützenfest der Sauerländer Botschaft

Inzwischen hat sich auch in der Bundeshauptstadt eine gute Sauerländer Tradition entwickelt: Das Parlamentarische Schützenfest der Sauerländer Botschaft fand in diesen Tagen wieder in der Vertretung des Landes Nordrhein-Westfalen in Berlin statt. Bei leckerem Bier und guter Blasmusik fühlten sich zahlreiche Sauerländer und ihre Gäste fast wie in der Heimat.

Neben rund 300 Teilnehmern aus dem Sauerland und dem politischen Berlin erfolgte der Fassanstich mit Catharina Cramer (Eigentümerin der Warsteiner Gruppe), Sandra Stein (MdB Bündnis 90/Die Grünen und amtierende Schützenkönigin in Sundern-Hagen) und Dirk Wiese (Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion). Auch Bundeskanzler Friedrich Merz, selbst Sauerländer, schaute am Abend vorbei.

Der heimische Bundestagsabgeordnete Dirk Wiese bedankte sich für die Einladung:

„Mehr Sauerland in Berlin ist immer gut! Auch freue ich mich, dass mein Fraktionskollege Jens Behrens, aus dessen Nachbarwahlkreis das Warsteiner Bier kommt, ebenfalls dabei sein konnte. Als zuständiger Berichterstatter für Brauereien für die SPD-Bundestagsfraktion ist das Sauerländer Schützenfest in Berlin auch für ihn ein spannender und wichtiger Termin im Bundestagskalender.“ Musikalisch begleitet wurde das Schützenfest vom Musikverein 1898 Wulmeringhausen. Für die Schützenfestatmosphäre sorgten der Festwirt Patrick Risse und ein motiviertes Team der Warsteiner Brauerei.

Quelle: Team Dirk Wiese MdB

Fotocredit: Sauerländer Botschaft