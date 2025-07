Prima Brilon wählt Miriam Schiewe in den Vorstand – Altstadtfest steht vor der Tür

Der Fachausschuss „Prima Brilon“ im Gewerbeverein Brilon hat bei seiner Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand gewählt. Miriam Schiewe übernimmt künftig das Amt der Vorsitzenden, Katharina Wiese wurde zur zweiten Vorsitzenden gewählt. Thomas Becker wurde als Schriftführer bestätigt. Zu Beisitzern sind Claudia Schettel, Christian Schmidt, Gerd Brauer und Thomas Mester gewählt worden.

Neben den Wahlen stand vor allem der Rückblick auf die vergangenen Veranstaltungen und ein Ausblick auf die kommenden Veranstaltungen im Mittelpunkt. Ein besonderer Fokus lag auf dem kommenden Altstadtfest 2025. Die Planungen seien bereits weit fortgeschritten, so Thomas Becker: Vom 5. bis 7. September 2025 wird die Briloner Altstadt mit vielen Ständen, Händlern und einem verkaufsoffenen Sonntag wieder zur Einkaufs- und Eventmeile.

Für die Veranstaltung „Brilon bei Nacht“ wird es am 31. Oktober 2025 eine Neuerung geben. Um den Einzelhandel zu entlasten, ist geplant, an Halloween eine zentrale Anlaufstelle für Süßigkeiten zu schaffen. Damit sollen die Kinder nicht mehr während der Verkaufsgespräche in den Geschäften um Süßes bitten – eine Lösung, die aus Rückmeldungen von Ladeninhabern entstanden ist.

Der Weihnachtsmarkt im letzten Jahr fand viel Lob. Dank der Unterstützung durch die Unternehmensinitiative Big Six Brilon konnte er mit 13 neuen Hütten glänzen. Dieses Jahr soll er vom 4. bis 7. Dezember über vier Tage laufen. Erste Zusagen von Hüttenpächtern liegen bereits vor. Zusätzlich wurde von einem Händler angeregt, den Einzelhandel am Freitag, 5. Dezember, bis 20 Uhr für das Weihnachtsshopping zu öffnen.

Das Frühjahrsevent „Brilon blüht auf“ mit Hollandmarkt und Autosalon wurde ebenfalls als Highlight hervorgehoben. Die Organisation mit den niederländischen Marktteilnehmern laufe zuverlässig, die Zusagen für den 18. und 19. April 2026 liegen bereits vor. Auch das Streetfood Festival im Juni sei gut angekommen. Der Veranstalter hat bereits sein Kommen für den 12.-14. Juni 2026 angekündigt und die Termine für 2027 und 2028 mitgeteilt.

Quelle: Thomas Becker, Schriftführer / Gewerbeverein Brilon e. V. / Fachausschuss Prima Brilon

Bildunterschrift: Der neue Vorstand des Fachausschusses „Prima Brilon“ (v.li.): Christian Leiße (Vorsitzender Gewerbeverein Brilon), Claudia Schettel, Thomas Mester, Miriam Schiewe (Vorsitzende Prima Brilon), Thomas Becker, Katharina Wiese, Gerd Brauer, Jens Rasmus (Kassenprüfer) und Christian Schmidt.

Fotocredit: Jörg Schlüter