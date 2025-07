Gudenhagen-Petersborn-Pulvermühle: Zweites Geschwindigkeitsmessgerät / Geschwindigkeit konnte bereits reduziert werden

Ein zweites Geschwindigkeitsmessgerät für die Dorfgemeinschaft in Gudenhagen-Petersborn-Schmelterfeld-Pulvermühle konnte durch den Ortsvorsteher Wolfgang Diekmann angeschafft werden. Durch großzügige Spenden der Firma BMS-Industriebau in Altenbüren, dem Entsorgungsunternehmen Lobbe und mit Unterstützung von Elektrotechnik Stephan Niedzielski aus Gudenhagen konnte ein zusätzliches Messgerät finanziert werden. Aufgehängt wurde es zwischen Gudenhagen und Petersborn, Einfahrt Gudinburger Weg. Weitere zukünftige Standortwünsche können gern an den Ortsvorsteher herangetragen werden.

Durch einige verkehrslenkende Maßnahmen im Dorf konnte in den letzten zwei Jahren die Geschwindigkeit von Fahrzeugen nachweislich gesenkt werden. Dieses zeigen die Auswertungen von städtischen Messgeräten und von ausgeliehenen Geräten. Maßnahmen waren u. a. die Verengung an den Bushaltestellen, durch das Geschwindigkeitsmessgerät und durch das Aufstellen von Blumenkübeln.

Das Bild zeigt das neue Geschwindigkeitsmessgerät mit Stephan Niedzielski und Wolfgang Diekmann

_______________________________

Bericht/Foto Dorfgemeinschaft