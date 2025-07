Leah Bartsch, Briloner Bündnis für Demokratie präsentiert Special beim Briloner MusikSommer

Am Freitag, 25. Juli 2025 ging es weiter mit einem zusätzlichen Special “Friends Don’t Lie – Finest Pop. Modern Punk“ präsentiert vom Briloner Bündnis für Demokratie. „Was lange währt, wird auch nicht gut” prangt auf dem Cover der aktuellen Doppel-EP von „Friends Don’t Lie“. Denn Zeit verlieren steht ganz sicher nicht auf dem Reiseplan des Punk/Alternative-Trios aus Frankfurt. 2023 gewannen sie mit ihrem allerersten Auftritt den Warsteiner Bandcontest. Es folgten unvergessliche Performances bei Rock am Ring, Rock im Park, dem Reload und Rocco Del Schlacko Festival sowie Support-Shows für Szene-Größen wie Frank Carter & The Rattlesnakes. Das Publikum ist euphorisiert, Presse & Kritiken sind sich einig: Wer auf authentische, deutschsprachige Gitarrenmusik steht, kommt dieser Tage nicht an Friends Don’t Lie vorbei.

Quelle: Leah Bartsch,Briloner Bündnis für Demokratie

Video: Brilon-Totallokal.de