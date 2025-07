Rückenwind statt Gegenwind für Holz als klimaneutralem Energieträger / Peter Liese MdEP im Gespräch mit Vertretern aus Wirtschaft und dem I.D.E.E. e.V.

„Holz ist ein nachhaltiger klimaneutraler Energieträger und ich werde mich in Brüssel weiter dafür einsetzen, dass der Energieträger Rückenwind statt Gegenwind erhält“, dieses Fazit zog der südwestfälische Europaabgeordnete nach einem Gespräch mit Vertretern der Heizungsindustrie im Informations- und Demonstrationszentrum Erneuerbare Energien (I.D.E.E.). Gemeinsam mit den Akteuren des Trägervereins I.D.E.E. e.V., vertreten durch Bürgermeister Wolfgang Fischer sowie Thomas Wälter und Martin Schwarz, beide von Wald und Holz NRW, traf Peter Liese auf Initiative des Deutschen Energieholz- und Pellet-Verbands die Vertreter von europäischen Herstellern für Biomasseheizungen.

Diese berichteten über die beeindruckenden technologischen Fortschritte in diesem Bereich. Moderne Holzfeuerungen sind insbesondere in den ländlich geprägten Räumen ein zentraler Baustein für die Wärmewende und lassen sich auch hervorragend in Kombination mit weiteren erneuerbaren Wärmequellen wir zum Beispiel Solaranlagen oder Wärmepumpen nutzen. Kürzlich hatte ein Vorschlag in der Europäischen Union für Unruhe gesorgt, weil dort vorgesehen war, das Heizen mit Holz massiv zu erschweren. Liese hatte bereits mit dem Team von Ursula von der Leyen gesprochen, um eine Verabschiedung eines solchen Vorschlags zu verhindern.

Quelle: Dieter BergerDieter Berger, Europabüro Meschede

Bild: v.l. Wolfgang Fischer (Bürgermeister der Stadt Olsberg), Thomas Wälter (Wald und Holz NRW), Martin Schwarz (Wald und Holz NRW), Michael Roglin (Fröling Heizkessel- und Behälterbau), Dr. Peter Liese MdEP, Christian Wette (ETA Heiztechnik), Volker Striemer (HDG Bavaria)] (Foto Europabüro)