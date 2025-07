Samstag, 27. Juli 2025: Zirkusluft schnuppern in Brilon mit ZAPPZARAP / Brilon Kultour präsentiert den „Manegentraum 7“ – Tickets im Vorverkauf

Samstag, 27. Juli 2025: Zirkusluft schnuppern in Brilon mit ZAPPZARAP / Brilon Kultour präsentiert den „Manegentraum 7“ – Tickets im Vorverkauf

Der Mitmachzirkus ZappZarap kommt wieder in die Stadt. Er zeigt am Samstag, 27. Juli 2025 zusammen mit den Kindern und Jugendlichen als frisch gebackene heimische Artisten und Artistinnen in zwei öffentlichen Abschlussvorstellungen, was sie in einer Ferienwoche erlernt haben. Sie jonglieren, sie zaubern und verzaubern, sie belustigen und sie bringen die knisternde Spannung mitten ins Publikum mit professionellen Lichteffekten, Tontechnik, Popcornduft und tosendem Applaus. Schnuppern auch Sie Zirkusluft in der großen bunten Manege im Briloner Kreishauspark!

Das Projekt wird unterstützt durch das ADH, die Volksbank Brilon und die Firma REMBE. Karten für 5 Euro im Vorverkauf sind ab sofort bei der BWT erhältlich. Der Vorhang hebt sich einmal um 13 Uhr und einmal um 15 Uhr.

__________________________

Quelle: Thomas Mester, Leitung BWT-Brilon Kultour

Fototitel: Das Zirkuszelt im Kreishauspark mit dem Zirkus ZAPPZARAP

Fotorecht: Brilon Kultour