Nachbericht zum Schützenfest 2025 in Brilon-Wald. Ein rundum gelungenes Schützenfest vom 11. bis 13. Juli 2025

Nachbericht zum Schützenfest 2025 in Brilon-Wald. Ein rundum gelungenes Schützenfest vom 11. bis 13. Juli 2025

Vom 11. bis 13. Juli feierte Brilon-Wald ein rundum gelungenes Schützenfest – mit bestem Wetter, starker Beteiligung und neuen Majestäten. Mit dem 118. Schuss sicherte sich Paul Lienenbecker (32 Jahre alt und Offizier von Beruf) die Königswürde. Zur Königin erkor er seine Frau Larina Lienenbecker (28), die zusammen mit Paul das örtliche und wunderschöne Schlosshotel leitet. Die Insignien des Vogelschießens gingen an Eric Kroll (Kopf), Paul Lienenbecker (rechter Flügel) und Nils Weiße (linker Flügel). Jannik Ittermann wurde als Vizekönig geehrt.

Bereits am Freitag krönte sich Paul Drilling (16 Jahre alt und Schüler) zum neuen Jungschützenkönig nach dem 108. Schuss. Ihm zur Seite steht Hannah Schulte (16 Jahre, ebenfalls Schülerin). Paul ist aktives Mitglied des Tambourcorps der freiwilligen Feuerwehr Brilon und überzeugte durch treffsicheres Verhalten unter der Stange. Zuvor schoss Sunny Hengsbach den Kopf des Vogels, André Friedel ergatterte den linken Flügel und Danilo Schmidt den rechten Flügel.

DJ Blacksmith sorgte am Freitag für einen stimmungsvollen Auftakt. Am Samstag spielten gleich zwei musikalische Highlights auf: Die Blasmusik Eslohe verabschiedete sich mit einem emotionalen letzten Auftritt in Brilon-Wald, während die Bigband aus Battenberg die Gäste mit mitreißenden Rhythmen begeisterte und das ehemalige Königspaar David Berndt und Laura Döring noch einmal gebührend feierte. Am Sonntag überzeugte die neue Festmusik aus Ober-Waroldern mit einem starken Debüt und Brilon-Wald freut sich auf die Zusammenarbeit mit dieser wunderbaren Musik. Das Tambourcorps der Freiwilligen Feuerwehr Brilon begleitete das Fest am Freitag und Samstag mit gewohntem Taktgefühl.

Der Heimatschutzverein Brilon-Wald e.V. bedankt sich bei allen Gästen, Musikern, Helfern und Unterstützern. Wir gratulieren unseren neuen Königspaaren herzlich und freuen uns auf das Schützenjahr 2025/26!

Gez. Dr. Joey Kalis

(Schriftführer des Heimatschutzvereins Brilon-Wald e.V.

_________________________