Brilon: Donnerstag, 31.7.25 + Freitag, 1.8.25 großes Finale des 26. Briloner MusikSommers / „The Queen Kings“ und „Diana Babalona and the Diamonds“ Open Air auf dem Briloner Marktplatz!

Der 26. Briloner MusikSommer mündet in sein Finale! Eine der besten Queen-Tributebands entführen Brilon am Donnerstag, 31. Juli 2025 um 19.30 Uhr in die Welt von Freddie Mercury und Queen. The Queen Kings bieten mit „Bohemian Rhapsody“ eine mitreißende Show mit den schönsten Songs der legendären englischen Supergroup! Für ihre Show haben sich die Musiker von Queen Kings vom Film „Bohemian Rhapsody“ inspirieren lassen und bringen neben den größten Hits auch das legendäre Set auf die Bühne, mit dem Queen beim Live-Aid Konzert Zehntausende im Londoner Wembley Stadion sowie Millionen Menschen mit der weltweiten Übertragung begeisterten. Alle Musikbegeisterten können sich auch auf sämtliche weitere im Film vertretenen Titel, zu 100% live gesungen und zu 100% live gespielt von den Queen Kings freuen.

Zum Abschlussabend am Freitag, 1. August 2025 präsentieren „Diana Babalona and the Diamonds“ in ihrer neuen Liveshow „Lady Legends“ starke Songs von starken Frauen. Klassiker von Tina Turner, Joan Jett, 4Non Blonds, Skunk Anansie, Blondie, Aritha Franklin oder Amy Winnehouse treffen auf aktuelle Hits von Pink, Adele oder auch Purple Disco Machine. Kracher und Balladen von Rockröhren und Soulsisters. Diana Babalola and the Diamonds interpretieren nur Welthits und bringen jede Menge Female Power auf die Bühne. Diana Babalola lebt Musik. Als Absolventin der Hamburg Stage School ist sie ausgebildete Musicaldarstellerin. 2019 schaffte sie es ins Halbfinale von „The Voice of Germany“. Sie supportete Jan Delay und tourte mit Europas größter Turnshow “Feuerwerk der Turnkunst”. Ihre Begleitband, the Diamonds, setzt sich aus Profimusikern aus Hannover und Hamburg zusammen, und die wollen es zusammen mit Diana Babalina zum Finale des 26. Briloner MusikSommers ordentlich „krachen“ lassen!

Für die von Brilon Kultour veranstalteten Open Air-Erlebnisse wird kein Eintritt erhoben, sie werden unterstützt durch die Firma Egger, Mediacom, die Stadtwerke Brilon, Firma REMBE, die Warsteiner Brauerei und die Sparkasse mitten im Sauerland. Beginn ist 19.30 Uhr auf dem Briloner Marktplatz. Für Speisen und Getränke sorgen wiederum die Teams vom Genuss-Truck um Michael Ester und von Oliver Czwikla-Werner.

__________________________

Quelle: Thomas Mester, Leitung BWT-Brilon Kultour

Video: Ulrich Trommer, Brilon-Totallokal.de