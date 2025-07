Willingen: Der Countdown läuft: „Wasser marsch“ im neuen Lagunen-Erlebnisbad

Der Countdown läuft: „Wasser marsch“ im neuen Lagunen-Erlebnisbad / Befüllung des größten Beckens markiert den Start der Inbetriebnahme- und Testphase

Der Countdown läuft: Am Montag haben die Verantwortlichen im neuen Lagunen-Erlebnisbad Willingen die Wasserhähne aufgedreht und damit begonnen das erste Becken zu füllen und die moderne Wassertechnik in Betrieb zu nehmen – ein Meilenstein auf dem Weg zur Eröffnung des modernsten Bäder der Region.

„Die vergangenen Jahre haben gezeigt, wie herausfordernd es ist, in Zeiten multipler Krisen ein Projekt dieser Größenordnung zu realisieren. Umso größer ist die Freude, dass das Lagunen-Erlebnisbad heute auf modernstem Stand kurz vor der Fertigstellung steht. Dass wir trotz aller Schwierigkeiten an unserem Anspruch festgehalten haben, zahlt sich jetzt aus – für Willingen, für die Region und für unsere Gäste“, so Thomas Trachte, Bürgermeister der Gemeinde Willingen

Beginn der technischen Testphase

Sobald die Becken voll sind, startet die finale Phase vor der Eröffnung. In den folgenden Wochen werden sämtliche technischen Systeme umfassend geprüft: Dazu zählen Wasseraufbereitung, Temperaturregelung, Filtertechnik, Rutschen, Beckendynamik, die Saunalandschaft und Steuerungseinheiten. Auch die Hygienetechnik und Energieversorgung – inklusive der nachhaltigen Biomethan-Nutzung und PV-Anlage – werden nach und nach in den laufenden Betrieb überführt.

Parallel beginnen die Schulungen der Mitarbeitenden sowie die letzten organisatorischen Vorbereitungen im Kassen-, Sicherheits- und Gästeservicebereich.

Eröffnung frühestens in drei Monaten

Ein konkreter Eröffnungstermin kann noch nicht genannt werden. Erst wenn die umfangreiche Testphase erfolgreich abgeschlossen ist, kann das Bad für Gäste freigegeben werden. Nach derzeitiger Planung ist eine Eröffnung frühestens in drei Monaten möglich.

Die sogenannte „technische Inbetriebnahme“ ist in modernen Schwimmbädern Standard – sie dient der Sicherheit, der Qualitätssicherung und der Einweisung aller Systeme unter Realbedingungen.

Ein Ort für alle Generationen

Auf rund 5.600 Quadratmetern Fläche vereint das Lagunen-Erlebnisbad subtropisches Ambiente, moderne Architektur und eine ausgewogene Angebotsstruktur. Das Nutzungskonzept basiert auf einem bewusst gewählten Mix aus Erlebnis, Erholung und Gesundheit, der das Bad im Umfeld von rund 50 Kilometern in der Form einzigartig macht.

Zum Angebot gehören ein Rutschenpark, Natursolebecken – darunter ein Panorama-Außenbecken mit Blick auf den Ettelsberg – sowie eine großzügige Saunalandschaft mit Schneeraum, die im Wettbewerbsumfeld einzigartig ist. Die Ausrichtung ist ein ausgewogener Mix aus Erlebnis, Erholung und Gesundheit.

„Was vor fünf Jahren als geplante Sanierung begann, hat sich zu einem echten Zukunftsprojekt entwickelt. Die Bauzeit war lang, die Herausforderungen enorm – aber mit Fördermitteln, starken Partnern und großem Durchhaltevermögen ist etwas entstanden, das heute weit über das hinausgeht, was damals vorstellbar war. Das neue Lagunen-Erlebnisbad ist ein Gewinn für unsere Gemeinde, für die Region und für alle Gäste“, betont Trachte.

Wichtiger Baustein für Willingens Tourismus

Das Lagunen-Erlebnisbad setzt der touristischen Infrastruktur Willingens sozusagen die Krone auf“, ist Tourismusdirektor Norbert Lopatta überzeugt. Die vielen hochwertigen Freizeit- und Aktivangebote seien es, die Willingen als Mittelgebirgsurlaubsdestination hervorheben. Das neue Bad schließe mehr als nur eine Lücke. „Ein Angebot, wetterunabhängig, generationenübergreifend, aktiv und gesund – genau das was Willingen braucht.“

Hintergrund

Projektträger : Kurbetrieb Willingen

: Kurbetrieb Willingen Fläche : ca. 5.600 m²

: ca. 5.600 m² Ausrichtung: Erlebnis, Erholung, Gesundheit

Besonderheiten

Schneeraum

2 Sole-Innenbecken und 2 Sole-Außenbecken mit Panoramablick

Subtropisches Innenambiente mit ausschließlich echten Pflanzen

6 Saunen, davon eine Textilsauna

2 Gradierwerke

2 Dampfbäder

2 Infrarot-Ruheräume, 1 mit hinterleuchteter Salzsteinwand

Floating-Becken (mit hohem Salzgehalt) zur Tiefenentspannung und Stressreduktion

Moderne Gastronomie

2 Außenterrassen

Nachhaltigkeit

Energetisch nachhaltige Ausrichtung mit hoher Priorität

Biomethan-Blockheizkraftwerk versorgt auch das benachbarte Sauerland Stern Hotel (Nahwärmeverbund)

Neue PV-Anlage mit ca. 250.000 kWh Jahresertrag deckt den Stromverbrauch von Lagunen-Erlebnisbad und Eissporthalle fast vollständig

Vollständige Nutzung der Abwärme der Eissporthalle zur Beheizung von Wasser und Beckenumgängen im Außenbereich

Wasserwiederaufbereitung von ca. 70%

Quelle: Redaktionsbüro Susanne Schulten / Gemeinde Willingen