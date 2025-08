Bundeskanzler Friedrich Merz übernimmt Schirmherrschaft für Förderprogramm „Land in Sicht. Ärzte für morgen!“

Bundeskanzler Friedrich Merz übernimmt Schirmherrschaft für Förderprogramm „Land in Sicht. Ärzte für morgen!“ / Bereits 26 Arztpraxen nehmen teil – Landarztstarter werden weiterhin gesucht

Bundeskanzler Friedrich Merz hat die Schirmherrschaft für das Förderprogramm „Land in Sicht. Ärzte für morgen!“ übernommen: „Mit dem Start des Programms setzen der Hochsauerlandkreis und die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe ein starkes Signal: Für eine bessere medizinische Versorgung und für gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land“, so der Kanzler in seinem Grußwort zum Start des Programms. Merz bekräftigt: „Als direkt gewählter Bundestagsabgeordneter für den Hochsauerlandkreis weiß ich, dass die ärztliche Versorgung eine der zentralen Zukunftsfragen für unsere ländlichen Regionen ist. Es geht um Vertrauen, Verlässlichkeit und um konkrete Lösungen, damit die Menschen auch künftig dort leben können, wo ihre Wurzeln sind.“

Im Zentrum des Programms steht die gezielte Unterstützung junger Haus- und Kinderärztinnen und -ärzte bei der Niederlassung im Hochsauerlandkreis (HSK). Es bietet finanzielle Zuschüsse, Hilfe bei der Suche nach Wohnung oder Haus sowie maßgeschneiderte Begleitangebote, um ärztliches Engagement in der Fläche zu fördern und drohenden Versorgungslücken frühzeitig entgegenzuwirken.

Dr. med. Dirk Spelmeyer, Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL): „Das neue Förderprogramm steht für eine enge Zusammenarbeit zwischen regionaler Selbstverwaltung und kommunaler Politik. Unser gemeinsames Ziel ist klar: die haus- und kinderärztliche Versorgung im ländlichen Raum zukunftsfest zu machen. Die Schirmherrschaft von Bundeskanzler Friedrich Merz unterstreicht die Bedeutung dieser Initiative auf höchster politischer Ebene.“

Bereits 26 Haus- und Kinderarztpraxen nehmen als sogenannte Mentorenpraxen am Programm teil. Gesucht werden weiterhin „Landarztstarter“, die sich für sechs bis neun Monate in bis zu zwei Praxen die ambulante Versorgung anschauen und einen intensiveren Eindruck davon machen möchten. Sie können sich beim HSK oder der KVWL melden (Kontakt: siehe Infoseiten unter ‚Weitere Infos‘).

Das „Landarzt-Starter-Programm“ im Überblick:

Das Förderprogramm richtet sich gezielt an junge Haus- und Kinderärztinnen und -ärzte, die sich für eine Niederlassung im Hochsauerlandkreis interessieren. Zentrale Bestandteile sind:

Finanzielle Förderung für 6 bis 9 Monate

Unterstützung bei der Wohnraumbeschaffung oder logistischen Fragen

Individuelle Beratungs- und MentoringangeboteEnge Begleitung durch KVWL und regionale Netzwerke

Ziel ist es, die medizinische Versorgung vor Ort langfristig zu sichern und jungen Medizinerinnen und Medizinern eine echte Perspektive im ländlichen Raum zu bieten.

Quelle: Pressestelle Hochsauerlandkreis, Martin Reuther (V.i.S.d.P.), Meschede

Foto: Pressestelle HSK