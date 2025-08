Caritas Brilon ruft zur Umfrage auf – Armut und Gerechtigkeit, wie schaffen wir das gemeinsam?

Altkreis Brilon. „Armut betrifft viele Menschen – oft im Verborgenen, auch bei uns“, sagt Heinz-Georg Eirund, Vorstand des Caritasverbandes Brilon. Die Caritas unterstützt Menschen in Notlagen durch Beratung, Begleitung, Pflege und konkrete Hilfe wie etwa über Lebensmittelausgaben in den Warenkörben. Täglich werden über 5.000 Menschen erreicht.

Ein zentrales Ziel der Caritas ist es, Armut zu lindern, soziale Gerechtigkeit zu fördern und sich sozialpolitisch für bessere Lebensbedingungen einzusetzen. Vor der Kommunalwahl am 14. September 2025 möchte der Verband deshalb wissen: Was bewegt die Menschen im Altkreis Brilon? Welche Erfahrungen machen sie mit Armut? Welche Erwartungen haben sie an die kommunale Politik und für die Caritas-Anliegen?

Um diesen Fragen nachzugehen, startet der Caritasverband Brilon eine anonyme Online-Umfrage und bietet zusätzlich eine digitale Bürgersprechstunde an. „Wir möchten zuhören, verstehen und gemeinsam gestalten. Ihre Rückmeldungen helfen uns, konkrete Bedarfe sichtbar zu machen und sie in unsere sozialpolitische Arbeit einzubringen“, so Eirund. „Das gilt insbesondere für unsere Gespräche mit den Bürgermeisterkandidaten bei den Kommunalwahlen.“

Online-Umfrage: Armut und soziale Gerechtigkeit im Altkreis Brilon

Ab sofort ist unter dem Motto „Wie schaffen wir das gemeinsam?“eine kurze Online-Umfrage freigeschaltet. Alle Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, ihre Meinung und Erfahrungen zu den Themen Armut und soziale Gerechtigkeit zu teilen – anonym und unkompliziert. „Jede Stimme zählt. Je mehr Menschen sich beteiligen, desto aussagekräftiger ist das Ergebnis“, betont Nicolas Hilkenbach, Fachbereichsleiter Beratung und Offene Hilfen. Die Rückmeldungen werden gebündelt und anonymisiert ausgewertet, um sie in Gesprächen mit Bürgermeisterkandidaten sowie Vertreterinnen und Vertretern von Stadt- und Kreisverwaltungen einzubringen.

„Wir verstehen die Umfrage als Beteiligungsangebot – an die Bürgerschaft, die Politik und alle, die unsere Heimat sozial mitgestalten möchten. Natürlich wissen wir, dass es auf viele Fragen keine einfachen Antworten gibt. Aber wir glauben an die Kraft des respektvollen Dialogs auf Augenhöhe“, betont Caritas-Vorstand Eirund.

Digitale Bürgersprechstunde: zuhören, verstehen, gemeinsam handeln

Ergänzend zur Umfrage bietet die Caritas Brilon eine digitale Bürgersprechstunde an.

Sie findet am Montag, 4. August 2025, von 18:00 bis 19:00 Uhr statt. „Auch hier möchten wir unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern Raum geben, ihre Sorgen, Fragen, Wünsche oder Ideen mitzuteilen“, erklärt Eirund. Auch diese Rückmeldungen fließen – ebenfalls anonymisiert – in die Gespräche mit politischen Entscheidungsträgern ein.

Infos zur Teilnahme

Online-Umfrage:

Die Umfrage ist bis zur Kommunalwahl am 14. September geöffnet und unter folgenden Wegen erreichbar:

Digitale Bürgersprechstunde:

Termin: Montag, 4. August 2025, 18:00 – 19:00 Uhr

Anmeldung per E-Mail an: [email protected]

Oder telefonisch unter: 02961 971924

Quelle: Sandra Wamers, Interne | Externe Kommunikation, Marketing, Caritasverband Brilon e.V.

Bild: Laden zur Umfrage und zum Gespräch ein: (v. l.) Heinz-Georg Eirund (Vorstand Caritasverband Brilon), Resi Kupitz (Allgemeine Soziale Beratung), Elisabeth Schilling (Fachbereichsleitung Beratung und Offene Hilfen), Carla Wengeler (Social Media) und Nicolas Hilkenbach (Fachbereichsleitung Beratung und Offene Hilfen).

Fotocredit: Caritas Brilon, Sandra Wamers