Schützenfest in Wülfte: Ehrungen und festliche Stimmung

Am vergangenen Wochenende fand in Wülfte das alljährliche Schützenfest statt, das mit zahlreichen Ehrungen und einem fröhlichen Beisammensein verbunden war. Am Samstag wurden langjährige Mitglieder für ihre Treue zum Verein gewürdigt. Für die 50-jährige Mitgliedschaft wurde Erich Canisius und August Funke geehrt.

Am Sonntag standen die Ehrungen verdienter Vorstandsmitglieder im Mittelpunkt. Für ihre außergewöhnliches Engagement erhielten sie Auszeichnungen, darunter der Orden für Verdienste welcher an Marcel Flock als Zugführer verliehen wurde. Mit dem Orden für besondere Verdienste wurden Markus Luis als 2. Fahnenoffizier der alten Fahne, Markus Arens als 1. Fahnenoffizier der neuen Fahne und Christian Göke als Schriftführer geehrt.

Ein weiterer Höhepunkt war die Verleihung der Ehrentafel des Sauerländerschützenbundes an Josef Ising, der als Ehrenvorstand und Hallenwart stets mit großem Einsatz für den Verein tätig ist. Die Ehrungen wurden durch Franz-Josef Rickert und Willy Frese vom Kreisschützenbund (KSB) vorgenommen.

Abschließend dankt die Schützenbruderschaft allen Spendern und Gönnern, besonders Frank Püschel und Jagdpächter Hermann Bödefeld für das gelungene Schützenfrühstück.

Quelle: Christian Göke, Schriftführer Schützenbruderschaft St. Anna Wülfte 1828 e.V.

Bild:Ehrungen verdienter Vorstandsmitglieder 2025

Fotocredit: Schützenbruderschaft St. Anna Wülfte 1828 e.V.