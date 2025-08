Waldfest der Löschgruppe Alme – Ein Wochenende voller Stimmung, Genuss und Gemeinschaft – Samstag, 9. August & Sonntag, 10. August 2025

An den Schwarzen Tannen – am Rande des Quellgebiets der Alme. Samstag, 9. August & Sonntag, 10. August 2025. Die Löschgruppe Alme lädt herzlich ein zum traditionellen Waldfest – mitten in der Natur, für Groß und Klein.

Samstag, 9. August Beginn um 19 Uhr

Start mit frisch gezapftem Bier, einer großen Auswahl an Mischgetränken und Softdrinks. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt – mit Leckerem vom Grill und frischem Gyros. Ab 20 Uhr heißt es: Party pur bei guter Musik, die zum Tanzen und Feiern einlädt. Um 21 Uhr öffnen die Feuerwehrfrauen die Longdrinkbar mit coolen Drinks für die späten Stunden.

Sonntag, 10. August – Frühschoppen ab 11 Uhr

Zum Mittag gibt’s saftigen Spießbraten vom Holzkohlegrill – herzhaft und lecker. Ab 14:30 Uhr erwartet euch ein vielfältiges Kuchenbuffet und frisch gebackene Waffeln – ideal für alle Wanderer und Ausflügler im idyllischen Mühlental entlang der Almequellen. Gegen 15 Uhr startet das Kinderprogramm:

Toben auf der Hüpfburg

Erste Feuerwehr-Erfahrungen am Brandhaus-Modell

Dosenwerfen – ein Klassiker für Groß und Klein, bei dem Zielgenauigkeit und eine ruhige Hand gefragt sind

Die Frauen und Männer der Almer Feuerwehr freuen sich auf euren Besuch und viele gesellige Stunden mit euch.

Quelle: Pressesprecher Andreas Becker, Freiwillige Feuerwehr der Stadt Brilon