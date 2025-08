Winterberg: Mit Vollgas den Schanzenhang hinunter – Pistenschreck als neue Sommerattraktion

Mit Vollgas den Schanzenhang hinunter – Pistenschreck als neue Sommerattraktion

Winterberg (pst) – Nervenkitzel und richtig viel Spaß sind garantiert, wenn es mit dem PistenSchreck die Hänge der St. Georgsschanze heruntergeht. Im Schanzenpark geht es für die Skispringer vom Sprungturm in der Regel rasant zu. Die Möglichkeit, den Berghang in voller Fahrt zu erleben, gibt es nun am 15. August ab 15 Uhr, und am 6. und 27. September jeweils ab 14 Uhr beim PistenSchreck auch für jedermann. Mit Freunden oder der ganzen Familie sind coole Action und unvergessliche Momente vorprogrammiert.

Teilnehmen beim rasanten Event mit dem Gummireifen können alle Personen ab einem Alter von 10 Jahre und einer Mindestgröße von 1,30 Meter. Kinder bis 15 Jahre dürfen nur mit Aufsicht starten. Aus Sicherheitsgründen sind festes Schuhwerk und lange Kleidung für die Teilnahme zwingend erforderlich. Eine Sturmhaube oder ein Multifunktionstuch unter dem Helm sind Pflicht. Helm und Schoner für Hände, Knie oder Ellenbogen können ausgeliehen werden. Wer aber einen Integralhelm und das entsprechende Schonerset beispielsweise vom Inlinern besitzt, kann sein Equipment auch mitbringen. Die Teilnahme beim PistenSchreck lässt sich vortrefflich mit anderen Angeboten rund um die VELTINS-EisArena kombinieren, wie beispielsweise einer Bahnführung oder einem anschließenden geselligen Beisammensein in der VELTINS-Lounge.

Der Preis für den PistenSchreck beträgt 15 Euro pro Person für zwei Abfahrten an den Veranstaltungstagen. Diese sind buchbar über www.Winterberg.de. Weitere Abfahrten sind bei freien Kapazitäten möglich. Individuelle Gruppenanfragen können per Mail an [email protected] gestellt werden.

_____________________________

Quelle: Sportzentrum Winterberg Hochsauerland GmbH

Bildnachweis: Rasante Abfahrt beim PistenSchreck, ©SZW