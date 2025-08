Bürgerversammlung in Gudenhagen-Petersborn-Pulvermühle am 6. August 2025 um 20:00 Uhr in der „Heimatstube“

Bürgerversammlung in Gudenhagen-Petersborn-Pulvermühle am 6. August 2025 um 20:00 Uhr in der „Heimatstube“ Zu einer Bürgerversammlung lädt Ortsvorsteher Wolfgang Diekmann die Bürgerinnen und Bürger von Gudenhagen-Petersborn-Pulvermühle-Schmelterfeld für Mittwoch, 6. August 2025 um 20:00 Uhr in die „Heimatstube“ im Gemeinschaftshaus „Grün-Weiß“ nach Petersborn ein. Es wird informiert über die Themen der Briloner Kommunalpolitik. Im Mittelpunkt stehen die kommunalen Themen des Dorfes. Der Ortsvorsteher wird Rückschau halten, aber vor allem seine Ideen, Überlegungen und Perspektiven für die Weiterentwicklung des Ortes vorstellen. „Wir haben uns zu einem besonders attraktiven, familienfreundlichen Dorf „im Grünen“entwickelt, daran wollen wir gemeinsam weiterarbeiten“, so Wolfgang Diekmann. Er hofft auf einen guten Besuch und auf eine lebhafte Diskussion, Anregungen und Ideen der Bürgerschaft. Zu diesem Bürgergespräch sind Alle herzlich eingeladen. ______________________ Quelle: Wolfgang Diekmann

Bild: Wolfgang Diekmann