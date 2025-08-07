Betriebsbesichtigung der Firma Condensator Dominit in Brilon-Wald – Fahrgemeinschaft am Gemeinschaftshaus „Grün-Weiß“ in Petersborn

Zu einer Betriebsbesichtigung der Firma Condensator Dominit in Brilon-Wald lädt der Ortsvorsteher Wolfgang Diekmann für Freitag, den 15. August 2025 alle interessierten Seniorinnen und Senioren ein.

Treffen ist um 13:45 Uhr am Gemeinschaftshaus „Grün-Weiß“ in Petersborn. Hier werden dann Fahrgemeinschaften gebildet. Die Besichtigung beginnt um 14:00 Uhr.

Das Unternehmen hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einem Weltmarktführer im Energiebereich entwickelt. Seit 2019 ist die Firma am Produktionsstandort am „Essigturm“ in Brilon-Wald angesiedelt. Hier arbeiten rd. 80 Mitarbeiter. Was hier alles produziert und entwickelt wird, dass stellt der Eigentümer und Geschäftsführer Dr. Christian Dresel vor. Der Nachmittag endet mit Kaffee und Kuchen.

Aus organisatorischen Gründen bittet der Ortsvorsteher bis 10. August um Anmeldung. Kontaktdaten: 0171-7473788 oder 8252 oder [email protected]

