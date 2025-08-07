Vorsicht, Radarfalle! Blitzerstandorte vom 04.08.2025 bis 08.08.2025 im Hochsauerlandkreis – Wo Sie aufpassen sollten
Hochsauerlandkreis Vorsicht, Radarfalle: Der Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten des Hochsauerlandkreises gibt für den Zeitraum vom 04. bis 08. August 2025 folgende Mess-Stellen für die Geschwindigkeitsüberwachung bekannt:
04.08.2025 Bestwig-Ostwig, Hauptstraße,
04.08.2025 Schmallenberg, Grafschafter Straße
05.08.2025 Meschede, Pulverturmstraße
05.08.2025 Olsberg, Bruchstraße
06.08.2025 Brilon-Hoppecke, L870
06.08.2025 Eslohe-Bremke, Mindener Straße
07.08.2025 Schmallenberg-Felbecke, Felbecker Land
07.08.2025 Marsberg, Gansauweg
08.08.2025 Arnsberg-Bachum, Neheimer Straße
08.08.2025 Sundern-Hachen, Perlmühle
Es muss darüber hinaus auch an weiteren Standorten mit Messungen durch den Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten gerechnet werden. Dies gilt auch an Wochenenden und Feiertagen. Im Internet sind unter www.hochsauerlandkreis.de (Suchfunktion: Geschwindigkeitsüberwachung) weitere Informationen erhältlich. Weiterhin werden durch die Polizei kreisweit Geschwindigkeitsüberwachungen durchgeführt. Aus örtlichen und organisatorischen Gründen ist es möglich, dass die Planungen kurzfristig geändert werden müssen.
Ein Anspruch auf die Messungen besteht nicht.
Quelle: Hochsauerlandkreis – Martin Reuther (V.i.S.d.P.)
