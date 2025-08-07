Vorsicht Radarfalle Blitzerstandorte im Hochsauerlandkreis 1

Vorsicht, Radarfalle! Blitzerstandorte vom 04.08.2025 bis 08.08.2025 im Hochsauerlandkreis – Wo Sie aufpassen sollten

Vorsicht, Radarfalle! Blitzerstandorte vom 04.08.2025 bis 08.08.2025 im Hochsauerlandkreis – Wo Sie aufpassen sollten

Hochsauerlandkreis Vorsicht, Radarfalle: Der Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten des Hochsauerlandkreises gibt für den Zeitraum vom 04. bis 08. August 2025 folgende Mess-Stellen für die Geschwindigkeitsüberwachung bekannt:

 

04.08.2025     Bestwig-Ostwig, Hauptstraße,
04.08.2025     Schmallenberg, Grafschafter Straße

________________________________

05.08.2025      Meschede, Pulverturmstraße
05.08.2025      Olsberg, Bruchstraße  

________________________________                          

06.08.2025      Brilon-Hoppecke, L870
06.08.2025      Eslohe-Bremke, Mindener Straße   

________________________________

07.08.2025      Schmallenberg-Felbecke, Felbecker Land
07.08.2025      Marsberg, Gansauweg  

________________________________

08.08.2025      Arnsberg-Bachum, Neheimer Straße
08.08.2025      Sundern-Hachen, Perlmühle

 

Es muss darüber hinaus auch an weiteren Standorten mit Messungen durch den Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten gerechnet werden. Dies gilt auch an Wochenenden und Feiertagen. Im Internet sind unter www.hochsauerlandkreis.de  (Suchfunktion: Geschwindigkeitsüberwachung) weitere Informationen erhältlich. Weiterhin werden durch die Polizei kreisweit Geschwindigkeitsüberwachungen durchgeführt. Aus örtlichen und organisatorischen Gründen ist es möglich, dass die Planungen kurzfristig geändert werden müssen.

Ein Anspruch auf die Messungen besteht nicht.

__________________

Quelle: Hochsauerlandkreis – Martin Reuther (V.i.S.d.P.)
Fotocredits: AdobeStock 133576788 / Brisystem

Teilen Sie diesen Bericht mit Ihren Freunden

Diese News könnten Sie auch Interessieren