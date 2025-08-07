Nach großem Ansturm: Jetzt Team Sport im Total-Ausverkauf bei Sport Point in Brilon – Ab Mittwoch, 6.August 10:00 Uhr wieder geöffnet – Bis zu 70 % reduziert – Unglaubliche Preise !

Nach großem Ansturm: Jetzt Team Sport im Total-Ausverkauf bei Sport Point in Brilon – Ab Mittwoch, 6.August 10:00 Uhr wieder geöffnet – Bis zu 70 % reduziert – Unglaubliche Preise ! Total-Ausverkauf wegen Filialschließung bei Sport Point in Brilon: Der Shop wurde regelrecht gestürmt, überrannt … Aufräumen, neu auszeichnen, sortieren … Ab sofort geht es weiter, 10:00 Uhr – 18:00 Uhr sind wir wieder vor Ort. Freuen Sie sich auf Top-Aktuelle Ware zu unglaublichen Preisen! ___________________ Quelle: Sport Point Brilon – Michael Dornow

Video: Ulrich Trommer