Winterberg: Ferienspaß auf der Bobbahnrutsche – Ideale Abkühlung bei hoffentlich heißen Temperaturen in der VELTINS-EisArena

Winterberg (pst) – Wasserspaß auf der bekanntesten „Rutsche“ des Sauerlands: Die VELTINS-EisArena wird nass – und das garantiert nicht vor Langeweile! In diesen Sommerferien verwandelt sich die Startgerade der weltberühmten Bobbahn in eine spektakuläre Wasserrutsche, die ihresgleichen sucht. Ob mit der Familie, Freunden und Freundinnen oder solo. Auf der Kappe ist Action, Adrenalin und Abkühlung garantiert!

„Erlebe echtes Bobbahn-Feeling – nur eben in Sommerkleidung statt im Bobanzug. Auf dem ersten Teil der legendären Strecke geht’s rasant bergab – mit Wasser, Tempo und ganz viel Spaß“, versprechen die Verantwortlichen des Sportzentrums Winterberg. Die einzigartige Location bietet ein besonderes Rutscherlebnis, wo sonst Olympioniken trainieren und Wettkämpfe abhalten. Die Marketingbeauftragte der VELTINS-EisArena, Luisa Mette, erklärt: „Das gibt’s nur hier. Die Kombination aus sportlicher Atmosphäre und sommerlicher Abkühlung macht die BobbahnRutsche zu einem Erlebnis, das du so schnell nicht vergisst.“ Niemand muss in nassen Klamotten nach Hause. Umkleiden stehen direkt an der Strecke zum Umziehen zur Verfügung.

Die Rutschtermine finden ausschließlich bei sehr gutem Wetter statt – für maximalen Spaß und Sicherheit. Die genauen Termine werden bekannt gegeben. Wer mitmachen möchte, sollte die Website und Social-Media-Kanäle der VELTINS-EisArena im Blick halten, um Nichts zu verpassen. „Mit der BobbahnRutsche ist Dein Sommer gerettet – also: Badezeug einpacken, Freunde mitbringen und rein ins Vergnügen“ sagt Mette. Die Preise für die Tickets, die vor Ort gekauft werden können: 1x rutschen: 2,50 € | 5er-Karte: 10,00 €.

____________________________

Quelle: Sportzentrum Winterberg Hochsauerland GmbH

Bildnachweis: Die VELTINS-EisArena im Sommer, ©Christoph Hast