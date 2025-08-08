Brilon-Thülen: Einladung zum Bürgerabend am 8. August, um 19:30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus

Brilon-Thülen: Einladung zum Bürgerabend am 8. August, um 19:30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus

Thülen: Zu einem Bürgerabend laden Ortsvorsteher Johannes Becker und Ratsmitglied Eberhard Fisch für Freitag, den 8. August ab 19:30 Uhr ins Dorfgemeinschaftshaus ein. Auf dem Programm stehen neben einem Bericht über das aktuelle Dorfgeschehen auch Themen aus dem Rat der Stadt Brilon und dem Kreistag des Hochsauerlandkreises. Da an der Veranstaltung auch der stv. Bürgermeister Niklas Frigger teilnimmt, besteht die Möglichkeit, im Vorfeld der Versammlung örtliche Anliegen der Bürgerinnen und Bürger zu besichtigen. Entsprechende Anliegen der Thülenerinnen und Thülener sollten bei Johannes Becker oder Eberhard Fisch angemeldet werden.

________________________

Quelle: Eberhard Fisch -Vorsitzender der CDU- Fraktion im Rat der Stadt Brilon

Fotocredit: CDU / Thülen / Eberhard Fisch