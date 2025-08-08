OLSBERG LIVE startet am 16. August: Drei Konzertabende unter freiem Himmel – Eintritt frei

OLSBERG LIVE startet am 16. August: Drei Konzertabende unter freiem Himmel – Eintritt frei

Olsberg. Die Vorfreude steigt: Die dritte Ausgabe von „OLSBERG LIVE – Open Air im Kneipp ErlebnisPark“ startet in wenigen Tagen. Vom 16. bis 23. August verwandelt sich die Veranstaltungsinsel im Herzen Olsbergs erneut in eine stimmungsvolle Open-Air-Bühne. An drei Sommerabenden erwartet die Besucherinnen und Besucher – jeweils ab 20 Uhr – beste Stimmung und ein abwechslungsreiches musikalisches Programm – und das bei freiem Eintritt.

Drei Abende – drei Bands – ein Erlebnis

Los geht’s am Samstag, 16. August, mit der Partyband HITFLUENCER aus Hamburg, die mit einem Mix aus aktuellen Chart-Hits und unvergesslichen Klassikern der 80-er und 90-er Jahre für einen energiegeladenen Auftakt sorgt. Bereits ab 19 Uhr wird es ein musikalisches Programm geben. Die Sauerländer Gruppe „Die Sprenger“ stehen unter anderem mit ihrem neuen Hit „Rambo Tango“ auf der Bühne.

Am Freitag, 22. August, bringen DE DÖHNER echtes kölsches Lebensgefühl nach Olsberg – mitreißende Songs, jede Menge Spaß und garantiert beste Mitsing-Laune inklusive.

Das große Finale steigt am Samstag, 23. August, wenn die Rock-Coverband KNOCKIN’ ON PENNY’S DOOR die Bühne übernimmt. Mit kraftvollen Neuinterpretationen legendärer Rock- und Popklassiker sorgen sie für einen emotionalen Abschluss der Veranstaltungsreihe.

Stimmungsvolle Abende für alle Generationen

„OLSBERG LIVE“ steht für musikalische Vielfalt, entspannte Sommerabende und das besondere Flair des Kneipp ErlebnisParks, der als Kulisse eine ganz eigene Atmosphäre schafft. Auch für das leibliche Wohl ist an allen Veranstaltungstagen bestens gesorgt – von kühlen Getränken bis zu herzhaften Snacks ist alles dabei. Passend für alle Liebhaber der kölschen Musik gibt es an diesem Abend auch Früh Kölsch frisch vom Fass.

Starke Partner machen es möglich

Dass der Eintritt zu allen drei Abenden frei bleibt, ist auch dem Engagement zahlreicher lokaler Unternehmen zu verdanken – allen voran der Sparkasse Mitten im Sauerland, die das Event als Hauptsponsor unterstützt. „Als Sparkasse sind wir tief in der Region verwurzelt – deshalb ist es uns ein echtes Anliegen, Veranstaltungen wie „OLSBERG LIVE“ zu unterstützen. Musik bringt Menschen zusammen, schafft Emotionen und belebt eine Stadt – genau das fördern wir mit voller Überzeugung“, so Marianne Witt-Stuhr von der Sparkasse Mitten im Sauerland.

„Neben der Sparkasse Mitten im Sauerland bedanken wir uns auch ganz herzlich bei den weiteren Unterstützern Metallbau Körner, Hochsauerlandwasser GmbH, Pieper Holz, Göddecke Holzbau GmbH und Oventrop GmbH & Co. KG“, so Dennis Struck von der Touristik und Stadtmarketing Olsberg GmbH: „Mit diesem Engagement werden wir ‚OLSBERG LIVE‘ fest im Veranstaltungskalender integrieren können“.

_________________________

Quelle: i. A. Jörg Fröhling, Presse und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Olsberg

Bild: DE DÖHNER – Kölschen Frohsinn bringen die 13 Musiker der Band DE DÖHNER in den Kneipp ErlebnisPark.

Bildnachweis: De Döhner