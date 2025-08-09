Willingen staunt: Neues Hotel, neue Chancen – Über 3000 Gäste feiern Eröffnung des Mountain View Hotels

Mehr als 3000 Besucherinnen und Besucher nutzten das erste Augustwochenende, um das neue Mountain View Hotel Willingen kennenzulernen. „Wir haben von Anfang an großen Wert darauf gelegt, die Menschen vor Ort zu informieren und zu überzeugen. Dieses große Interesse ist überwältigend. Das freut uns ganz besonders“, betont Geschäftsführer Gert Göbel.

Besonders groß war der Andrang am Sonntag, als viele Familien mit Kindern das Hotel erkundeten. Kinderschminken mit Glitzer, kreative Spiele und der nostalgische Eiswagen sorgten für Begeisterung bei den jüngsten Gästen. Auch bei den Erwachsenen kam das Angebot hervorragend an. Auch das kulinarische Angebot, Live-Musik und die Hausführungen wurden hervorragend angenommen. Viele Gäste zeigten sich beeindruckt vom Interieur – hochwertige Materialien, stilvolle Farben und warme Holz- und Steinelemente spiegeln die Verbindung aus Naturverbundenheit und modernem Design wider. Ein echter Hingucker: Die vom Möbelkreis in Korbach gefertigten Zimmer, in denen die Bergsilhouetten der Umgebung kunstvoll in die Betten eingearbeitet sind.

Ein weiteres Highlight ist die Panoramasauna mit Ruheraum und Schwebeliegen – mit freiem Blick auf den Ettelsberg. „Allein für diesen Ausblick lohnt sich ein Aufenthalt“, brachte es eine Besucherin auf den Punkt.

Neues Hotel – neuer Impuls für Willingen

Mit dem Mountain View Hotel wurde das ehemalige Bahnhofsgelände in bester Lage neu belebt. Es bringt keine zusätzlichen Betten nach Willingen, sondern schließt eine klaffende Angebotslücke im hochwertigen Segment: Seit 2017 haben rund 25 Gastgeber mit mindestens 10 Betten aufgegeben, seit 2006 sogar fast 50 Betriebe insgesamt. Der Trend geht klar hin zu größeren, komfortablen Häusern – hier setzt das Mountain View gezielt an.

Guter Start, starkes Interesse – Buchungen bis Jahresende

Auch die Nachfrage stimmt: Das Hotel befindet sich seit Juli im Betrieb und ist gut gebucht: „Die Nachfrage ist sehr gut, das Interesse an unserem neuen Haus zufriedenstellend. Wir sind sehr glücklich über den gelungenen Start“, berichtet Hoteldirektorin Stefanie Küttner. Auch die Anbindung an die internationale Best Western Hotelgruppe trägt zur schnellen Sichtbarkeit bei. Willingen sei dadurch einmal mehr auf die Landkarte nationaler und internationaler Tagungs- und Urlaubsgäste gerückt.

Starker politischer Zuspruch für mutiges Projekt

Die Eröffnungsfeierlichkeiten wurden von zahlreichen politischen Vertretern begleitet.

Karl-Friedrich Frese, 1. Kreisbeigeordneter des Landkreises Waldeck-Frankenberg, lobte das Mountain View Hotel als wichtigen Impuls für den Tourismus: „Das Mountain View Willingen ist die richtige Antwort auf die Ansprüche der Zeit, auf die touristische Weiterentwicklung unserer Heimat.“ Projekte wie dieses seien echte Meilensteine, die auch anfängliche Kritiker überzeugen könnten.

Auch Regierungspräsident Mark Weinmeister würdigte den unternehmerischen Mut der vier Geschäftsführer: „Es steckt so viel dahinter: Mut, Risiko, Gedanken, gute Partner. Dass das ein Erfolg wird, bin ich ganz sicher.“ Willingen habe in der Region eine führende Rolle und bringe touristische Projekte mit großer Kraft voran.

Bürgermeister Thomas Trachte betonte, dass das Projekt von Anfang an politisch mitgetragen wurde. Trotz anfänglicher Skepsis gegenüber dem Standort sei die Planung überzeugend gewesen: „Innovation und Wachstum sind die Grundvoraussetzungen, einen Ort wie Willingen weiterzuentwickeln.“ Ein solches Hotel stärke Willingens Position im Wettbewerb mit anderen Destinationen – sogar international.

Eine Fußgängerbrücke über die Bahngleise, die das Hotel künftig direkt mit dem Ettelsberg verbinden soll, sei bereits in Planung.

Gert Göbel, Geschäftsführer der Willinger Brauhausgesellschaft, blickte in seiner Rede auf die Entstehung zurück: „Was wir heute feiern, ist nicht nur die Eröffnung eines neuen Hotels. Es ist die Verwirklichung einer mutigen Idee. Ein Bau wie dieser ist kein Selbstläufer – er bedeutet unternehmerischen Mut, viel Verantwortung und hohe Investitionen. Doch wer etwas bewegen will, muss ins Risiko gehen. Wir sind stolz, dieses Zeichen für die Zukunft Willingens gesetzt zu haben.“

Das Hotel wurde für rund 16 Millionen Euro rein privat finanziert. Die Willinger Brauhausgesellschaft – zu der neben dem neuen Haus auch das Best Western Plus Hotel Willingen, das Willinger Brauhaus sowie die K1-Hütte gehören – hat damit einmal mehr ihre Bedeutung als starker regionaler Arbeitgeber und Impulsgeber unterstrichen.

Engagement für die Region: Erlös geht an drei lokale Initiativen

Der Erlös aus dem Verkauf von Speisen und Getränken am Eröffnungswochenende spenden die Betreiber des Mountain View Hotels der Freiwilligen Feuerwehr Willingen, der Bergwacht sowie der Initiative „Willingen summt“, die sich für den Bienenschutz und die biologische Vielfalt in Willingen einsetzt. Ein starkes Zeichen für lokale Verbundenheit und gelebte Regionalität.

Weitere Informationen:

Das Mountain View Hotel Willingen befindet sich in zentraler Lage mit exklusivem Blick auf den Ettelsberg. Für rund 16 Millionen Euro ist auf dem ehemaligen Willinger Bahnhofsgelände ein 200-Betten-Hotel mit 100 Zimmern entstanden. Es richtet sich an Aktivurlauber im Sommer wie im Winter – darunter Wanderer, Mountainbiker und Skifahrer – sowie an Tagungsgäste.

Das Haus ist im 4-Sterne-Segment angesiedelt und besticht durch eine naturnahe, regionale Gestaltung mit hochwertigen Materialien. Zu den besonderen Ausstattungsmerkmalen zählen eine Saunalandschaft mit Panoramablick über Willingen, ein stylisches Restaurant mit moderner, regional interpretierter Küche (auch für externe Gäste geöffnet) sowie flexibel nutzbare Tagungsräume.

Durch die direkte Anbindung an den Bahnhof und der kurze Weg zum Ettelsberg verfügt das Hotel über eine erstklassige Lage. Der Ettelsberg ist Willingens Hausberg und einer der wichtigsten Freizeit- und Outdoor-Ziele der gesamten Region. Das Mountain View setzt ein deutliches Zeichen für Innovationskraft und nachhaltige Tourismusentwicklung. Das Konzept zielt auf den wachsenden Trend zu klimafreundlichen, spontanen Kurzurlauben mit Aktivschwerpunkt in naturnaher Umgebung.

Quelle: Redaktionsbüro Susanne Schulten / Mountain View Hotel Willingen

Fotocredit: Mountain View Hotel / Sabrinity