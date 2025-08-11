Auch in Brilon: Mehrheit der Unternehmen erstellt trotz Pflicht keine gesetzeskonformen E-Rechnungen

Eine aktuelle Auswertung von WISO MeinBüro zeigt: Fast 53 Prozent der ausgewerteten Unternehmen erstellen keine gesetzeskonformen E-Rechnungen, obwohl sie dazu verpflichtet wären. Das bedeutet, diese Unternehmen machen entweder von der Übergangsregelung Gebrauch oder aber erstellen E-Rechnungen, deren Pflichtangaben unvollständig sind. Damit zeigt sich klar, die meisten Unternehmen stehen vor dringendem Handlungsbedarf. Die Auswertung beruht auf internen Produktdaten.

Branchenvergleich offenbart: Luft nach oben in der Bildungsbranche

Die Auswertung nach Branchen zeigt große Unterschiede: Während die IT-Branche und der Handel mit rund 60 und 63 Prozent konformen E-Rechnungen relativ weit vorn liegen, befindet sich die Bildungsbranche mit nur rund 33 Prozent deutlich darunter. Die Dienstleistungsbranche, als größter Bereich in der Analyse, bleibt mit rund 46 Prozent konformen E-Rechnungen im Gesamtschnitt.

Noch kein echter Handlungsdruck für Unternehmen

Die Ergebnisse zeigen: Viele Unternehmen haben ihre Prozesse noch nicht vollständig an die neuen gesetzlichen Anforderungen angepasst. Zwar sind sie bereits seit 2025 verpflichtet, E-Rechnungen empfangen zu können, jedoch bestehen Unsicherheiten bei der praktischen Umsetzung und Integration in bestehende Abläufe. Gründe hierfür sind beispielsweise die fortgesetzte Nutzung von Übergangsregelungen für den Versand sowie Unklarheiten im Umgang mit neuen Formaten und Pflichtangaben.

„Viele Nutzer fühlen sich mit den bestehenden Übergangsregelungen sicher und denken, sie haben ja noch Zeit und verschieben den Gedanken an die Umstellung auf morgen. Aber das ist fatal. Mit den Übergangsregelungen der E-Rechnungspflicht baut sich eine bürokratische Welle auf – viele Unternehmen stehen noch am Ufer. Die Zeit vergeht schneller als man am Anfang annimmt und plötzlich schlägt die Welle ein. Wir wollen frühzeitig informieren und den Weg zur rechtssicheren E-Rechnung möglichst einfach machen“, so Fin Glowick, Chief Revenue Officer bei WISO MeinBüro.

Rechtzeitig handeln für eine erfolgreiche Umstellung

Die Auswertung verdeutlicht, wie Unternehmen die Umstellung auf E-Rechnungen erfolgreich gestalten können. Für eine reibungslose und zukunftssichere Einführung empfiehlt es sich:

bestehende Rechnungsprozesse zu analysieren und Optimierungspotenziale zu identifizieren,

eine E-Rechnungs-Software zu wählen, die den gesetzlichen Anforderungen entspricht,

Schnittstellen zu Geschäftspartnern und zum Steuerberater frühzeitig einzurichten,

Mitarbeitende gezielt zu schulen,

und die Umstellung schrittweise sowie mit regelmäßigen Überprüfungen umzusetzen.

Wer diese Punkte beachtet, profitiert von effizienteren Abläufen, geringeren Fehlerquoten und ist bestens auf kommende gesetzliche Vorgaben vorbereitet.

