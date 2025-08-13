Hospizverein Brilon bietet neuen Trauertreff mit ausgebildeten Trauerbegleiterinnen an

Brilon. Der Hospizverein Brilon freut sich sehr, zwei neue qualifizierte Trauerbegleiterinnen in seinen Reihen begrüßen zu dürfen: Gabriele Blüggel und Roswitha Keune haben im Mai erfolgreich ihre Ausbildung abgeschlossen und verstärken ab sofort das bestehende Team um Lucie Ernstberger, Evelyn Casinius und Doris Bensmann.

Mit diesem erweiterten Team startet der Hospizverein ein neues Angebot für trauernde Menschen: einen Trauertreff mit dem Leitgedanken „gemeinsam weiter“. Denn anders als bisher wird es sich dabei nicht mehr um ein offenes Treffen handeln, sondern um eine feste Gruppe, die sich über einen festgelegten Zeitraum hinweg regelmäßig austauscht. Ziel ist es, einen geschützten Rahmen zu schaffen, in dem Vertrauen wachsen kann und tiefere Gespräche über die individuellen Erfahrungen mit Trauer möglich sind.

In den sechs geplanten Treffen sollen zentrale Themen wie Trauerphasen, der Umgang mit Feiertagen oder Veränderungen im Alltag im Mittelpunkt stehen. Ebenso wichtig sind das gemeinsame Erinnern sowie gegenseitige Unterstützung und Verständnis in der Gruppe.

Termine

Starttermin ist der 08. September 2025. Danach trifft sich die Gruppe jeweils am zweiten Montag im Monat: 13. Oktober, 10. November, 08. Dezember 2025 sowie 12. Januar und 09. Februar 2026.

Anmeldung

Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Interessierte können sich unter der Telefonnummer 0151/61591137 oder per E-Mail an [email protected] melden.

Quelle: Sandra Wamers, Interne | Externe Kommunikation, Marketing, Caritasverband Brilon e.V.

Bild: Die ausgebildeten Trauerbegleiterinnen (v. l.) Roswitha Keune, Lucie Ernstberger, Evelyn Casinius ,Doris Bensmann, Gabriele Blüggel des Hospizverein Brilon.

Fotocredit: Caritasverband Brilon e.V.