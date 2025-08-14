Vorsicht Radarfalle Blitzerstandorte im Hochsauerlandkreis 1

Vorsicht, Radarfalle! Blitzerstandorte vom 11.08.2025 bis 15.08.2025 im Hochsauerlandkreis – Wo Sie aufpassen sollten

Hochsauerlandkreis Vorsicht, Radarfalle: Der Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten des Hochsauerlandkreises gibt für den Zeitraum vom 11. bis 15. August 2025 folgende Mess-Stellen für die Geschwindigkeitsüberwachung bekannt:

 

11.08.2025      Sundern-Reigern, B229
11.08.2025      Schmallenberg-Westernbödefeld, L740      

12.08.2025      Medebach-Feldmark, L617
12.08.2025      Meschede, Hennesee, B55

13.08.2025      Olsberg-Brunskappel, Negertalstraße
13.08.2025      Schmallenberg-Lenne, B236

14.08.2025      Eslohe, Cobbenrode, Olper Straße
14.08.2025      Winterberg-Altenfeld, Bödefelder Straße

15.08.2025      Arnsberg, Bömerstraße
15.08.2025      Brilon-Scharfenberg, Untere Straße

 

Es muss darüber hinaus auch an weiteren Standorten mit Messungen durch den Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten gerechnet werden. Dies gilt auch an Wochenenden und Feiertagen. Im Internet sind unter www.hochsauerlandkreis.de  (Suchfunktion: Geschwindigkeitsüberwachung) weitere Informationen erhältlich. Weiterhin werden durch die Polizei kreisweit Geschwindigkeitsüberwachungen durchgeführt. Aus örtlichen und organisatorischen Gründen ist es möglich, dass die Planungen kurzfristig geändert werden müssen.

Ein Anspruch auf die Messungen besteht nicht.

Quelle: Hochsauerlandkreis – Martin Reuther (V.i.S.d.P.)
Fotocredits: AdobeStock 133576788 / Brisystem

