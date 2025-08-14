Outdoor-Angebot am Seelenort Eisenberg – Pilates meets Seelenkraft – Veranstaltungstermin: Samstag, 23. August 2025

Pilates ist ein systematisches Ganzkörpertraining zur Kräftigung der Muskulatur, primär von Beckenboden-, Bauch- und Rückenmuskulatur. Der Seelenort Eisenberg bietet den idealen Ort für diese Bewegungseinheit. Spüre die Ruhe inmitten der Natur. Sollte es regnen, findet der Kurs im Steigerhaus statt. Im Anschluss begeben wir uns, mit Helm und Kittel ausgestattet, gemeinsam in den Philippstollen und werden die inspirierende SeelenKraft-Führung miterleben.

Schwerpunkt ist das Thema „Angst und Vertrauen“. Die Stille im Berg wahrnehmen, in der Barbaragrotte Vertrauen gewinnen, Selbstheilungskräfte aktivieren und Lebensenergie tanken. Im Philippstollen zur inneren Ruhe kommen.

Veranstalter: Julia Göddeke und Heimatbund Olsberg „Team Bergbau“

Veranstalter: Julia Göddeke und Heimatbund Olsberg „Team Bergbau"

Leitung: Julia Göddeke, Pilates Trainerin | Hans-Dieter Frigger, Stollenführer



Termin: Samstag, 23. August 2025



Start: 14:00 Uhr | Dauer: 45 Min. + 90 Min.



Treffpunkt: vor dem Philippstollen Eisenberg 1 | 59939 Olsberg



Hinweis Pilates: Bitte eine Gymnastikmatte und ein Getränk mitbringen.



Hinweis Stollen: Die Temperatur im Berg beträgt 8 Grad.

Bitte witterungsentsprechende Kleidung u. feste Schuhe tragen.



Kosten: 11,- € p.P.



11,- € p.P. Teilnehmer: max. 8 Personen

Eine Anmeldung ist erforderlich: Tourismus Brilon Olsberg GmbH

Ruhrstr. 32, 59939 Olsberg, Telefon 02962-97370 / Am Markt 4, 59929 Brilon, Telefon 02961 96990

Quelle: Tourismus Brilon Olsberg GmbH

Fotocredit: ©Hans-Dieter Frigger