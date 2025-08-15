Vorsicht, Radarfalle! Blitzerstandorte vom 11.08.2025 bis 15.08.2025 im Hochsauerlandkreis – Wo Sie aufpassen sollten
Hochsauerlandkreis Vorsicht, Radarfalle: Der Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten des Hochsauerlandkreises gibt für den Zeitraum vom 11. bis 15. August 2025 folgende Mess-Stellen für die Geschwindigkeitsüberwachung bekannt:
11.08.2025 Sundern-Reigern, B229
11.08.2025 Schmallenberg-Westernbödefeld, L740
12.08.2025 Medebach-Feldmark, L617
12.08.2025 Meschede, Hennesee, B55
13.08.2025 Olsberg-Brunskappel, Negertalstraße
13.08.2025 Schmallenberg-Lenne, B236
14.08.2025 Eslohe, Cobbenrode, Olper Straße
14.08.2025 Winterberg-Altenfeld, Bödefelder Straße
15.08.2025 Arnsberg, Bömerstraße
15.08.2025 Brilon-Scharfenberg, Untere Straße
Es muss darüber hinaus auch an weiteren Standorten mit Messungen durch den Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten gerechnet werden. Dies gilt auch an Wochenenden und Feiertagen. Im Internet sind unter www.hochsauerlandkreis.de (Suchfunktion: Geschwindigkeitsüberwachung) weitere Informationen erhältlich. Weiterhin werden durch die Polizei kreisweit Geschwindigkeitsüberwachungen durchgeführt. Aus örtlichen und organisatorischen Gründen ist es möglich, dass die Planungen kurzfristig geändert werden müssen.
Ein Anspruch auf die Messungen besteht nicht.
Quelle: Hochsauerlandkreis – Martin Reuther (V.i.S.d.P.)
