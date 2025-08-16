Vorsicht, Radarfalle! Blitzerstandorte vom 18.08.2025 bis 22.08.2025 im Hochsauerlandkreis – Wo Sie aufpassen sollten
Hochsauerlandkreis Vorsicht, Radarfalle: Der Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten des Hochsauerlandkreises gibt für den Zeitraum vom 18. bis 22. August 2025 folgende Mess-Stellen für die Geschwindigkeitsüberwachung bekannt:
18.08.2025 Olsberg-Bigge, Prowinkel
18.08.2025 Brilon-Wald, Korbacher Straße
19.08.2025 Sundern-Bruchhausen, Bruchhausen
19.08.2025 Bestwig-Wasserfall, Aurorastraße
20.08.2025 Arnsberg, Bömerstraße
20.08.2025 Meschede-Hennesee, B55
21.08.2025 Arnsberg-Hüsten, Mühlenberg
21.08.2025 Medebach, Hallenberger Straße
22.08.2025 Eslohe, Hauptstraße
22.08.2025 Winterberg, Im Mühlengrund
Es muss darüber hinaus auch an weiteren Standorten mit Messungen durch den Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten gerechnet werden. Dies gilt auch an Wochenenden und Feiertagen. Im Internet sind unter www.hochsauerlandkreis.de (Suchfunktion: Geschwindigkeitsüberwachung) weitere Informationen erhältlich. Weiterhin werden durch die Polizei kreisweit Geschwindigkeitsüberwachungen durchgeführt. Aus örtlichen und organisatorischen Gründen ist es möglich, dass die Planungen kurzfristig geändert werden müssen.
Ein Anspruch auf die Messungen besteht nicht.
Quelle: Hochsauerlandkreis – Martin Reuther (V.i.S.d.P.)
