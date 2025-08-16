Gudenhagen-Petersborn-Pulvermühle: Es wurde wieder gebastelt im Kindergarten „Regenbogen“ – Blumenkübel am Straßenrand sorgt für große Freude

Nach der schönen Aktion in der Weihnachtszeit wurde auch jetzt wieder gebastelt im Kindergarten „Regenbogen“ in Gudenhagen-Petersborn-Pulvermühle. Auch diesmal sorgen die Ergebnisse im Dorf für viel Freude. Vor wenigen Tagen haben einige Kinder mit ihren Erzieherinnen und dem Ortsvorsteher Wolfgang Diekmann die Blumenkübel am Straßenrand mit Sommerschmuck bestückt. Die Kübel dienen ansonsten der Verkehrsberuhigung. Zum Abschluss dankte der Ortsvorsteher den Kindern mit viel Süßem.

Einige Straßenlaternenmasten in Gudenhagen wurden ebenfalls mit „Schmuck“ verschönert. Auch die Aktion der Hofdamen des ehemaligen Königspaares haben zum diesjährigen Schützenfest für großes Vergnügen gesorgt. Auch für die Weihnachtszeit ist für das gesamte Dorf eine Aktion geplant. Das Bild zeigt die Kinder, Erzieherinnen und den Ortsvorsteher.

