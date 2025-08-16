Landratskandidat Thomas Grosche informiert sich in Sundern bei der Firma SKS über die Fachkräfte von morgen!

Landratskandidat Thomas Grosche informiert sich in Sundern bei der Firma SKS über die Fachkräfte von morgen!

Thomas Grosche: In den letzten Wochen und Monaten durfte ich viele beeindruckende Unternehmen im HSK kennenlernen. Herzlichen Dank für die zahlreichen Gespräche und Anregungen. Beim Besuch der Firma SKS in Sundern wurde ich von Bürgermeisterkandidatin Dr. Jacqueline Bila begleitet.

Bei unseren spannenden Einblicken hat uns Brilon-Totallokal.de über die Schulter geschaut. Der erste der hierbei entstandenen Filme dreht sich um das wichtige Thema Ausbildung. Dabei durften wir zwei intelligente und sympathische junge Frauen kennenlernen. Danke an alle Unternehmen, die als Ausbildungsbetriebe fungieren, denn: Die Auszubildenden von heute sind die Fachkräfte von morgen!

_____________________________

Quelle: Brilon-Totallokal.de

Video: Ulrich Trommer