Heute, ab 10:55 Uhr: LIVE, direkt vom Borberg, Hl. Messe zum 100-jährigen Jubiläum der Borbergskapelle mit Propst Dr. Reinhard Richter

brilon-totallokal: Nicht nur in Coronazeiten will die Kirche in Brilon den Menschen besonders nahe sein. Auf brilon-totallokal.de im Internet sind wir mit Gottesdiensten, Heiligen Messen, Reportagen und anderen Kurzbeiträgen für Suchende, bejahrte Menschen in den Seniorenheimen, für Kranke in den Krankenhäusern und daheim und für alle, die sich mit uns verbunden wissen, da.

Hinweis: Die Sendung steht auch nach Beendigung des Livestreams (ca. 10 Minuten später) weiter als Video zur Verfügung.

Kein perfektes Fernsehen, nein, das können und wollen wir nicht sein, nur ein kleines Angebot der Briloner Kirche mit offenen Türen für Sie und Euch!

Herzliche Grüsse! Dr. Reinhard Richter, Propst

Ulrich Trommer, Medienbeauftragter im Pastoralverbund Brilon