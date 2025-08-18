Vorsicht, Radarfalle! Blitzerstandorte vom 18.08.2025 bis 22.08.2025 im Hochsauerlandkreis – Wo Sie aufpassen sollten

Hochsauerlandkreis Vorsicht, Radarfalle: Der Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten des Hochsauerlandkreises gibt für den Zeitraum vom 18. bis 22. August 2025 folgende Mess-Stellen für die Geschwindigkeitsüberwachung bekannt:

Es muss darüber hinaus auch an weiteren Standorten mit Messungen durch den Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten gerechnet werden. Dies gilt auch an Wochenenden und Feiertagen. Im Internet sind unter www.hochsauerlandkreis.de (Suchfunktion: Geschwindigkeitsüberwachung) weitere Informationen erhältlich. Weiterhin werden durch die Polizei kreisweit Geschwindigkeitsüberwachungen durchgeführt. Aus örtlichen und organisatorischen Gründen ist es möglich, dass die Planungen kurzfristig geändert werden müssen.

Ein Anspruch auf die Messungen besteht nicht.

__________________

Quelle: Hochsauerlandkreis – Martin Reuther (V.i.S.d.P.)

Fotocredits: AdobeStock 133576788 / Brisystem