Brilon Kultour präsentiert zum Abschluss von BRILON OPEN AIR faszinierendes Straßentheater / Termin: Donnerstag, 21. August 2025

Brilon Kultour präsentiert zum Abschluss von BRILON OPEN AIR faszinierendes Straßentheater – Circus und atemberaubendes Theater zwischen Tanz und Jonglage im Briloner Kreishauspark

Am Donnerstag, 21. August 2025 lädt Brilon Kultour um 19.30 Uhr zum furiosen Finale von BRILON OPEN AIR 2025 in den Briloner Kreishauspark ein.

STEFAN SING & CRISTIANA CASADIO zeigen „Tangram“. Das deutsch-italienische Duo bewegt sich an der Grenzlinie zwischen Tanz und Jonglage, zwischen Zirkus und Theater. Das Paar, sie grazile Tänzerin, er begnadeter Jongleur, spielt mit solcher Intensität, und beide nutzen ihr Handwerk mit solcher Leichtigkeit und großem Können, dass es dem Publikum den Atem verschlägt.

Sie zeigt ihm die kalte Schulter, er stößt sie weg. Dabei würden sich die beiden am liebsten umschlingen. Die Liebe ist eben Himmel und Hölle zugleich. Die ewige Geschichte von Anziehung und Abstoßung, von Abgrenzen und Verschmelzen zeigen Stefan Sing und Cristiana Casadio als schwungvollen Tanz mit den Bällen. Ein nonverbaler Schlagabtausch mit großer Tiefe, viel Humor und meisterlicher Körperarbeit. “… voll von Anmut, Humor, atemberaubenden Zusammenspiel, cleverem Ideenreichtum und vielschichtigen Bedeutungen gibt es Momente der Freude, Isolation, Wut und Zärtlichkeit.“ (Herald Tribune)

Im Anschluss daran zeigen die Lila Laster Ladies „7,5t Circus und Theater“. Fünf Frauen, ein lila LKW und eine ausklappbare Bühne.

Die Lila Laster Ladies sind auf der Suche nach der richtigen Gangschaltung für das Abenteuer des Lebens. Im Zusammenspiel fünf grundverschiedener Frauen erleben wir Abenteuer und Absurdität, Komik und Konflikte. Artistik, Tanz und Physical Comedy tragen eine Erzählung über Stärken und Schwächen, Herkunft und Zuhause von fünf Frauen, mit all ihren Ecken und Kanten. Die Lila Laster Ladies bauen sich die Welt, in der sie leben möchten einfach selbst. Mit Humor, lila in zahlreichen Facetten und mit 140 PS.

Namensgeber des Projekts ist Carmen La Taniks lila LKW mit fest installierter ausklappbarer Bühne und autarker Solarstromversorgung. Die Laster Ladies kapern das männlich besetzte Bild von großen Autos mit starken Motoren und nutzen es für eine zirzensische Demonstration des female empowerment.

Der verzaubernde und unterhaltsame Abend von Brilon Kultour wird gefördert durch das Kultursekretariat NRW Gütersloh sowie dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW. Der Eintritt ist frei dank der Unterstützung der Volksbank Brilon, der Firmen Warsteiner, Egger und Mediacom sowie der Stadtwerke Brilon. Für Speisen und Getränke sorgen die Teams vom Genuss-Truck um Michael Ester und von Oliver Czwikla-Werner.

Dr. Frauke Brauer, Kulturbüro Brilon Kultour

Fotorecht: STEFAN SING & CRISTIANA CASADIO: Andy Phillipson

Fotorecht: Lila Laster Ladies: Alexander Schneider