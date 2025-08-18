Brilon: Mercedes S-Klasse aus der Lerchenstraße geklaut. Täter von Überwachungskamera gefilmt – SIM-Karte des Fahrzeugs manipuliert …

Brilon: Mercedes S-Klasse aus der Lerchenstraße geklaut. Täter von Überwachungskamera gefilmt – SIM-Karte des Fahrzeugs manipuliert …

Der Täter wurde von einer Überwachungskamera gefilmt. Am 14.08.2025 um 03:46 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter eine weiße Mercedes S-Klasse, die in der Lerchenstraße in einer Hauszufahrt stand. Dem digitalen Fahrtenbuch des gestohlenen Autos ist zu entnehmen, dass der Mercedes bis „Zur Jakobuslinde“ in Brilon gefahren wurde. Dort wurde um 03:52 Uhr höchstwahrscheinlich die SIM-Karte des Fahrzeugs manipuliert. Das Auto sendet keine Daten mehr.

Die Überwachungskamera am Tatort zeichnete um 03:05 Uhr eine augenscheinlich männliche Person auf, die sich mit einem Rucksack in der Hand der Hauseingangstür näherte. Der Mann schwenkte den Rucksack in Richtung der Hauseingangstür. Um 03:45 wurde die gleiche Person erneut gefilmt. Wieder schwenkte der Mann seinen Rucksack.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: Geschätztes Alter: 25-35 Jahre Körpergröße: 1,75m – 1,85m Statur: schlank / athletisch Kleidung: Sportschuhe mit drei Streifen; Sweatjacke mit „College-Streifen“ am Bund; Basecap, Skinny-Jeans

Am Mercedes war das amtliche Kennzeichen HSK-G 7274 angebracht. Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang zu keinem Ergebnis.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02962-90200 in Verbindung zu setzen.

Ein Fahrzeugschlüssel, der ohne aktive Nutzung ein Auto entriegeln oder starten kann („Keyless“), strahlt dauerhaft ein Signal aus, um dem Fahrzeug zu signalisieren, dass er sich in unmittelbarer Nähe befindet. Umgekehrt versucht das Fahrzeug dauerhaft, dieses Signal aufzugreifen, um sich öffnen und starten zu lassen, sobald der Berechtigte am Fahrzeug ist. Ein im Haus des Berechtigten liegender Fahrzeugschlüssel gibt das besagte Signal ab. Tätergruppen machen sich das zunutze, indem sie das Signal aus dem Haus mit einem Funkwellenverlängerer aufgreifen und kopieren. Das Gerät dazu wird sich in dem geschwenkten Rucksack befunden haben.

Darum rät die Polizei, keine „Keyless“-Schlüssel unmittelbar hinter der Haustür zu lagern. Am sichersten ist die Nutzung sogenannter „Faraday Bags“, die das Funksignal des Schlüssels abschirmen.

Fotocredit: AdobeStock 72920225 / Brisystem