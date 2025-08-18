TuS Petersborn-Gudenhagen lädt zum Sportfest am 23. und 24. August 2025 ein

TuS Petersborn-Gudenhagen lädt zum Sportfest am 23. und 24. August 2025 ein

Am 23. und 24. August 2025 lädt der TuS Petersborn-Gudenhagen herzlich zum diesjährigen Sportfest ein – mit einem bunten Programm für Jung und Alt. Neben spannenden Wettkämpfen bietet das Fest auch in diesem Jahr wieder viele Mitmachaktionen und gesellige Highlights.

Der Samstag beginnt um 11:00 Uhr mit einem offenen Steel-Dart-Turnier für alle Interessierten. Um 14:30 Uhr erfolgt die offizielle Eröffnung des Sportfestes, gefolgt von einer Dorfmeisterschaft in Form eines Fußballturniers um 16:30 Uhr. Hier treten die Teams aus Petersborn, Gudenhagen und Brilon-Wald gegeneinander an.

Der Sonntag startet um 11:00 Uhr mit einem zünftigen Frühschoppen sowie dem C-Jugend-Leistungsvergleichsturnier. Parallel beginnen die geführte Fahrradtour mit ca. 25 km und eine Wanderung mit ca. 4 km durch die Umgebung. Um 14:30 Uhr werden verdiente, langjährige Vereinsmitglieder feierlich geehrt.

Sportlich geht es weiter um 15:00 Uhr mit dem Meisterschaftsspiel der Seniorenmannschaft des TuS gegen die SG Winterberg/Züschen II. In der Halbzeitpause sorgt die Kindertanzgruppe „Dancing DeAngles*“ mit einer Aufführung für Unterhaltung. Den sportlichen Abschluss bildet um 17:00 Uhr ein Testspiel der 1. Tischtennis-Mannschaft des TuS.

Auch für Familien und Kinder ist gesorgt: Eine Hüpfburg, ein Dart-Minispiel mit Platzierung, Glitzertattoos, ein Fahrradparcours sowie Fahrradworkshops sorgen für viel Spaß und Unterhaltung. Für das leibliche Wohl ist wie immer bestens gesorgt – mit Kaffee, Kuchen sowie Leckerem vom Grill und aus der Fritteuse.

Der TuS Petersborn-Gudenhagen freut sich auf ein fröhliches Wochenende mit vielen Gästen, sportlichen Höhepunkten und gelebter Dorfgemeinschaft.

_______________________________

Quelle: Isabell Frigger

Fotocredit: Brilon-Totallokal, Ulrich Trommer