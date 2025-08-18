Zwei Tage Mountainbike-Sport in Titmaringhausen – 3-Täler Marathon und Kids-Race

Titmaringhausen. Am Samstag, den 30. August 2025, verwandelt sich das Sauerland-Dorf Titmaringhausen wieder in ein Mekka für Mountainbiker. Beim traditionsreichen 3-Täler Marathon, ausgerichtet vom Sportverein Titmaringhausen und dem RadWerk Upland, erwarten die Teilnehmenden drei spannende Distanzen durch Wälder, Täler und über Trails.

Sportliche Herausforderungen für Erwachsene

Die Anmeldung öffnet am Samstagmorgen ab 7:30 Uhr. Um 10:00 Uhr fällt der erste Startschuss für die Langdistanz, die auf 91 Kilometern und 2.620 Höhenmetern ein echtes Ausdauerabenteuer verspricht. Im Anschluss starten die Fahrerinnen und Fahrer der Mitteldistanz, bevor um 10:30 Uhr die Kurzdistanz auf die Strecke geschickt wird. Diese führt über 35 Kilometer mit 1.020 Höhenmetern und eignet sich ideal für ambitionierte Hobbyfahrer, während die Mitteldistanz mit 63 Kilometern und 1.820 Höhenmetern den perfekten Mittelweg zwischen Herausforderung und Genuss bietet.

Naturbelassene Waldwege, knackige Anstiege, idyllische Bachtäler und flowige Singletrails machen den Reiz der Strecken aus. Immer wieder eröffnen sich weite Ausblicke über die Sauerländer Berglandschaft – eine Kombination, die sportliche Härte mit Naturerlebnis verbindet.

Nachwuchs im Rampenlicht

Am Sonntag, den 31. August 2025, gehört die Bühne den Jüngsten: Beim 3-Täler Kids-Race zeigen Kinder und Jugendliche zwischen 3 und 14 Jahren ihr Können auf altersgerechten Rundkursen. Die Anmeldung ist ab 9:30 Uhr geöffnet, der erste Start erfolgt um 11:00 Uhr. Das Rennen ist zugleich das Finale der REMBikE-Trophy, die bereits drei erfolgreiche Veranstaltungen umfasst hat.

Neben den spannenden Wettbewerben sorgt ein buntes Rahmenprogramm für Unterhaltung und Familienatmosphäre – ein echtes Fest für kleine Talente, Eltern und Zuschauer.

Anmeldung und weitere Infos

Die Anmeldung zum Marathon ist online unter https://my.raceresult.com/325333/ möglich, für das Kids-Race unter https://my.raceresult.com/332277/.

Weitere Informationen rund um das Event gibt es auf www.titmaringhausen.de sowie beim RadWerk Upland auf www.radwerk-upland.de.

_________________________________

Quelle: Redaktionsbüro Susanne Schulten

Fotocredit: RadWerk Upland