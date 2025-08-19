Vorsicht Radarfalle Blitzerstandorte im Hochsauerlandkreis 1

Vorsicht, Radarfalle! Blitzerstandorte vom 18.08.2025 bis 22.08.2025 im Hochsauerlandkreis – Wo Sie aufpassen sollten

Hochsauerlandkreis Vorsicht, Radarfalle: Der Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten des Hochsauerlandkreises gibt für den Zeitraum vom 18. bis 22. August 2025 folgende Mess-Stellen für die Geschwindigkeitsüberwachung bekannt:

 

18.08.2025     Olsberg-Bigge, Prowinkel
18.08.2025     Brilon-Wald, Korbacher Straße

19.08.2025     Sundern-Bruchhausen, Bruchhausen
19.08.2025     Bestwig-Wasserfall, Aurorastraße

20.08.2025     Arnsberg, Bömerstraße
20.08.2025     Meschede-Hennesee, B55

21.08.2025     Arnsberg-Hüsten, Mühlenberg
21.08.2025     Medebach, Hallenberger Straße

22.08.2025     Eslohe, Hauptstraße
22.08.2025     Winterberg, Im Mühlengrund

 

Es muss darüber hinaus auch an weiteren Standorten mit Messungen durch den Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten gerechnet werden. Dies gilt auch an Wochenenden und Feiertagen. Im Internet sind unter www.hochsauerlandkreis.de  (Suchfunktion: Geschwindigkeitsüberwachung) weitere Informationen erhältlich. Weiterhin werden durch die Polizei kreisweit Geschwindigkeitsüberwachungen durchgeführt. Aus örtlichen und organisatorischen Gründen ist es möglich, dass die Planungen kurzfristig geändert werden müssen.

Ein Anspruch auf die Messungen besteht nicht.

Quelle: Hochsauerlandkreis – Martin Reuther (V.i.S.d.P.)
Fotocredits: AdobeStock 133576788 / Brisystem

