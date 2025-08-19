Landratskandidat Thomas Grosche zur Firmenbesichtigung bei SKS in Sundern – Einblick in ein traditionsreiches und innovatives Unternehmen

Landratskandidat Thomas Grosche zur Firmenbesichtigung bei SKS in Sundern – Einblick in ein traditionsreiches und innovatives Unternehmen

Thomas Grosche: In den letzten Wochen und Monaten durfte ich viele beeindruckende Unternehmen im HSK kennenlernen. Herzlichen Dank für die zahlreichen Gespräche und Anregungen. Beim Besuch der Firma SKS in Sundern wurde ich von Bürgermeisterkandidatin Dr. Jacqueline Bila begleitet. Bei unseren spannenden Einblicken hat uns Brilon-Totallokal.de über die Schulter geschaut. Der zweite der hierbei entstandenen Filme dreht sich um die Bedeutung der innovativen Firmen im Hochsauerland.

Eine Firmenbesichtigung bei SKS in Sundern bietet einen umfassenden Einblick in ein traditionsreiches und innovatives Unternehmen, das seit über 100 Jahren hochwertige Fahrradzubehör „Made in Germany“ herstellt. SKS metaplast Scheffer-Klute GmbH produziert vor allem Fahrradpumpen, Schutzbleche und weitere Komponenten auf einem modernen, 36.000 Quadratmeter großen Firmengelände mit rund 430 Mitarbeitern. Die Produktion und Entwicklung finden vorwiegend in Sundern statt, was kurze Wege, hohe Flexibilität und Qualitätskontrolle begünstigt. Besucher erleben hier nicht nur die Fertigung, sondern auch die Unternehmenskultur, die stark auf Teamgeist, Innovation und Umweltverträglichkeit setzt, etwa durch Verwendung lokaler Materialien und Recyclinganteile aus Kunststoff.

Wesentliche Details zur Firmenbesichtigung bei SKS in Sundern

Unternehmen und Standort

– SKS ist im Sauerland ansässig, mit drei Standorten in Deutschland, wobei Sundern der Hauptproduktionsstandort mit 95% der Fertigung ist.

– Produktionsfläche: 36.000 qm, mit moderner Ausstattung (z.B. über 80 Spritzgussmaschinen) und umfangreichen Lagerkapazitäten.

– Mitarbeiteranzahl: ca. 430 (2021, aktuelle Zahlen ca. 311, Schwankungen möglich), die dort in Fertigung, Entwicklung und Verwaltung tätig sind.

Produkte und Produktion

– Kernprodukte: Luftpumpen (Stand- und Minipumpen), Radschutzbleche und Steckradschützer, mit mehreren Millionen Einheiten jährlich.

– Fertigung und Entwicklung finden eng verzahnt am Standort statt, was schnelle Innovationszyklen ermöglicht.

– Hohe Qualitätsansprüche und „Made in Germany“-Prägung sichern Umweltverträglichkeit und Langlebigkeit der Produkte.

– Materialien wie Holzgriffe kommen aus der Region, Kunststoff enthält Rezyklat, Aluminium stammt ebenfalls aus Sauerländer Quellen

Besichtigungsmöglichkeiten und Erlebnis

– Der Besuch bietet Einblicke in die Produktionshallen, Entwicklungsabteilungen sowie das firmeneigene Spinning-Studio zur Mitarbeiterförderung.

– Visitors erhalten eine Produkt-Weltführung, die das umfassende Sortiment und die Innovationskraft präsentiert, z. B. in der „Orange-World“.

– SKS wurde mehrfach für sein faires Arbeitsumfeld und Engagement ausgezeichnet – dies spiegelt sich bei Firmenführungen ebenso wieder.

___________________

Quelle: Brilon-Totallokal /Ulrich Trommer

Videos und Schnitt: Ulrich Trommer