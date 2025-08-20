90 Jahre Freibad Gudenhagen – Am Montag, 25. August 2025 für alle Besucher kostenfrei …

90 Jahre Freibad Gudenhagen – Alle Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste aus Nah und Fern sind herzlich eingeladen, unser Waldfreibad zu besuchen

Zur Eröffnung des Waldfreibades Gudenhagen am 25. August 1935 luden Verkehrsverein, Festwirt und die Stadt Brilon zur feierlichen Eröffnung eines der größten Freibäder Deutschlands ein. Seinerzeit folgte einem „Platzkonzert auf dem Marktplatz der gemeinsame Abmarsch vom Marktplatz zum Strandbad unter Vorantritt der Musikkapelle.“ So zu lesen auf der plakativen Ankündigung aus dem Jahre 1935. 90 Jahre sind seither vergangen: Am Montag, 25. August 2025 feiert das Waldfreibad Gudenhagen seinen 90. Geburtstag.

„Den 90. Geburtstag unseres Waldfreibades möchten wir, wenn auch im kleineren Rahmen als bei der Eröffnung, gerne mit allen, die sich dem Waldfreibad verbunden fühlen, begehen“, so Bürgermeister Dr. Bartsch, der sichtlich stolz auf das Waldfreibad ist und seinen Dank an alle, die die Einrichtung nutzen und damit bereits 90 Jahre erhalten haben, auch symbolisch zum Ausdruck bringen möchte: „Als Zeichen des Dankes für die lange Treue zum Freibad ist der Besuch am Jubeltag (Montag, 25.08.2025) für alle Besucher kostenfrei. Jedes Kind erhält zudem an diesem Tag ein Eis am Kiosk gratis.

Alle Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste aus Nah und Fern sind herzlich eingeladen, unser Waldfreibad zu besuchen und eine qualitativ hochwertige Freizeiteinrichtung, wie Sie nur wenige Kommunen anbieten können, direkt vor der eigenen Haustüre zu nutzen.“

Hiervon haben sich übrigens in diesem Sommer bereits 30.000 Besucher überzeugt.

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Fotocredit: Stadt Brilon