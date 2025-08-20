Internationaler Jugendaustausch – Eine Woche voller Kultur, Natur und neuer Freundschaften in Schottland

West Lothian/ Hochsauerlandkreis. Vom 28. Juli bis zum 03. August fand der 51. Internationale Jugendaustausch zwischen dem West Lothian Council und dem Hochsauerlandkreis statt. Nachdem im Sommer 2024 zwölf Jugendliche aus Schottland im Rahmen des Austauschprogramms im Hochsauerlandkreis zu Gast waren, reiste diese Gruppe aus dem Hochsauerlandkreis nun nach Schottland, begleitet von zwei Kolleginnen des Jugendamtes.

Die Reise war voller abwechslungsreicher Erlebnisse – von Kultur über sportliche Aktivitäten zu naturpädagogische Aktivitäten. Neben der Städtetour durch die schottische Hauptstadt Edinburgh und dem dazugehörigen Edinburgh Castle stand auch ein Besuch im „Edinburgh Dungeon“ auf dem Programm, bei dem die Jugendlichen mehr über die dunkle Geschichte der Stadt erfuhren. In den schottischen Wäldern konnten die Jugendlichen zudem bei naturpädagogischen Aktivitäten wie Bogenschießen die Natur erleben.

Der Austausch war nicht nur eine Chance, neue Eindrücke zu sammeln, sondern auch Freundschaften zu stärken und interkulturelles Verständnis zu fördern. Am Ende der Woche waren sich alle einig, dass diese Woche eine Zeit voller Spaß, neuer Erfahrungen und Begegnungen war. Der Austausch zwischen dem HSK und West Lothian zeigt, wie wichtig solche Programme für junge Menschen sind. Sie bringen Kultur zusammen, fördern Verständnis und bauen Brücken für die Zukunft.

Quelle: Carolin Fisch, Pressestelle Hochsauerlandkreis, Martin Reuther (V.i.S.d.P.), Meschede

Bild: 51. Internationaler Jugendaustausch zwischen West Lothian Council und dem Hochsauerlandkreis.

Fotocredit: HSK