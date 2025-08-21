Sponsoring-Engagement der Stadtwerke Brilon zugunsten des Briloner Hallenbades

Das Briloner Hallenbad wird gut besucht. Rund 17.000 Besucher nutzten in diesem Jahr bis zum Beginn der Freibadsaison Anfang Juni das Bad. Angebote wie Kinderschwimmkurse und die Baby- und Kleinkindsauna werden gut angenommen. Selbst finanzieren kann sich das Bad natürlich trotzdem nicht und ist auf Unterstützung angewiesen. Bei der Beschaffung von 60.000 Eintrittskarten waren die Stadtwerke Brilon bereit, die Anschaffungskosten von rund 1.700 Euro zu übernehmen.

Das Hallenbad und die Stadtverwaltung freuen sich über die großzügige Spende.

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Bild: v.l.n.r. Bürgermeister Dr. Christof Bartsch, Schwimmmeister Dietmar Michel, Katrin Elsholz (Stadtwerke Brilon), Fachbereichsleiter Clemens Mund und Anja Meyer (Stadt Brilon)

Fotocredit: ©Stadt Brilon