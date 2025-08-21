Tag der offenen Tür in der VELTINS-EisArena – Erlebnisse und Einblicke rund um die Bobbahn am 20. September 2025

Winterberg: Es ist angerichtet für den Blick hinter die Kulissen. Dort, wo dann wenige Wochen später auf dem Eis die ersten Trainingseinheiten des Olympia-Winters stattfinden, lädt am Samstag, 20. September, die VELTINS-EisArena zum Tag der offenen Tür ein.

„Erleben. Staunen. Mitmachen“, heißt es dann in der Zeit von 11 bis 17 Uhr auf dem Bahngelände.

Passend zum Weltkindertag werden am 20. September die Tore für einen ganz besonderen Tag geöffnet. „Freut euch auf ein unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie – mit spannenden Einblicken, interaktiven Aktionen und jeder Menge Spaß. Ob Sportbegeisterte, Familien, Entdecker oder alle, die einfach mal etwas Neues erleben wollen – bei uns kommt jeder auf seine Kosten“, verrät die Geschäftsführer der Sportzentrum Winterberg Hochsauerland GmbH, Stephan Pieper.

Es gibt an dem Samstag exklusive Blicke in die Abläufe der international bekannten Eisbahn, auf der jeden Winter Bobfahrer, Rodler und Skeletoni Weltcuprennen austragen. Das einzigartige Rennerlebnis gibt es dann im Rahmen eines bunten Mitmach-Programms für Jedermann. Eine Mobile Rodelrampe, eine VR-Brille, mit der virtuell die Bahn herunterfahren gefahren wird oder ein Anschubwettbewerb auf der Anschubstrecke sorgen für echte Kufensporterlebnisse. Neben diesen faszinierenden und einmaligen Aktionen zum Staunen, Ausprobieren und Mitmachen runden zwei Hüpfburgen sowie Fußballdarts die Angebote ab. Natürlich gibt dazu spannende Infos und Vorschauen auf die Veranstaltungen und Highlights im Winter in der Arena, die unterstützt werden von den Vereinen am Bundestützpunkt. Die Vereine, die durch ihr ehrenamtliches Engagement die vielen Wettbewerbe im Winter erst möglich machen, präsentieren sich und ihre Arbeit ebenfalls an diesem Tag.

Ein besonderes Highlight gibt es für diejenigen, die Sport gerne an der Konsole erleben mit dem EA-FC-Turnier. Daneben besteht außerhalb des Turniers, die Möglichkeit Profi-E-Sportler Alihan herauszufordern und Mario-Kart-Stationen zu meistern.

Das EA-FC-Turnier wartet für die Gewinner mit tollen Preisen auf. Der 1. Platz erhält einen Wunschgutschein in Höhe von 150 Euro, eine Führung am Flughafen Paderborn für bis zu 15 Personen gesponsert vom Flughafen Paderborn-Lippstadt und zwei Kinogutscheine im Wert von 10 Euro für das Kino in Winterberg gesponsert von der Sparkasse Mitten im Sauerland. Für den 2. Platz gibt es einen Wunschgutschein in Höhe von 100 Euro, ein Flughafenpaket (beinhaltet u.a. eine kleine JBL – Box) gesponsert vom Flughafen Paderborn-Lippstadt und einen Kinogutschein im Wert von 10 Euro für das Kino in Winterberg gesponsert von der Sparkasse Mitten im Sauerland. Für den 3. Platz winken ein Wunschgutschein in Höhe von 50 Euro und zwei Tageskarten für einen Weltcup in der VELTINS-EisArena plus ein Kinogutschein im Wert von 10 Euro für das Kino in Winterberg gesponsert von der Sparkasse Mitten im Sauerland.

____________________

Quelle: Sportzentrum Winterberg Hochsauerland GmbH

Bildnachweise: VELTINS-EisArena im Sommer, ©Christoph Hast