Brilon: Dirk Wiese MdB lädt zum baupolitischen Frühstück mit Bundesbauministerin Verena Hubertz

Brilon: Dirk Wiese MdB lädt zum baupolitischen Frühstück mit Bundesbauministerin Verena Hubertz

Wie gelingt es, mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen – und das schneller als bisher? Welche konkreten Erleichterungen bringt der sogenannte Bau-Turbo vor Ort?

Um diese und weitere Fragen geht es beim baupolitischen Frühstück mit Bundesbauministerin Verena Hubertz und dem heimischen Bundestagsabgeordneten Dirk Wiese am Dienstag, 2. September 2025 um 9:00 Uhr in Tommy’s Restaurant & Bierstub ein Brilon.

Dirk Wiese betont: „Mit dem Bau-Turbo setzen wir ein zentrales Versprechen der Ampel um: Bürokratie abbauen, Verfahren beschleunigen und so schneller Wohnraum schaffen – gerade dort, wo er dringend gebraucht wird. Ich freue mich, dass Verena Hubertz bei uns im Sauerland zu Gast ist, um mit Fachleuten und Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen. Besonders freue ich mich, dass mit Bürgermeister Christof Bartsch auch kompetente kommunale Vertreter an dem Treffen teilnehmen werden.“

Neben dem neuen Gesetz zur Beschleunigung des Wohnungsbaus stehen auch Themen wie die Rekordmittel für den sozialen Wohnungsbau, die Programme „Jung kauft Alt“ und „Klimafreundlicher Neubau“ sowie die Weiterentwicklung der Städtebauförderung auf der Agenda.

Alle Interessierten – ob Planer, Bauhandwerker, Investoren oder Bürgerinnen und Bürger – sind herzlich eingeladen. Anmeldungen nimmt das Wahlkreisbüro von Dirk Wiese unter [email protected] entgegen.

____________________________

Quelle: Büro Dirk Wiese

Fotocredit: Dirk Wiese