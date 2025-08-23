Vorsicht, Radarfalle! Blitzerstandorte vom 25.08.2025 bis 29.08.2025 im Hochsauerlandkreis – Wo Sie aufpassen sollten
Hochsauerlandkreis: Vorsicht, Radarfalle – Der Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten des Hochsauerlandkreises gibt für den Zeitraum vom 25. bis 29. August 2025 folgende Mess-Stellen für die Geschwindigkeitsüberwachung bekannt:
25.08.2025 Schmallenberg-Felbecke, Felbecker Land
25.08.2025 Hallenberg-Liesen, Dorfstraße
26.08.2025 Eslohe-Kückelheim, Gallenstraße
26.08.2025 Winterberg-Neuanstenberg, B236
27.08.2025 Meschede-Calle, Caller Straße
27.08.2025 Brilon-Scharfenberg, Untere Straße
28.08.2025 Olsberg-Elleringhausen, Elleringhauser Straße
28.08.2025 Arnsberg, Sauerlandstraße
29.08.2025 Marsberg, Mühlenstraße
29.08.2025 Sundern-Hachen, Hachener Straße
Es muss darüber hinaus auch an weiteren Standorten mit Messungen durch den Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten gerechnet werden. Dies gilt auch an Wochenenden und Feiertagen. Im Internet sind unter www.hochsauerlandkreis.de (Suchfunktion: Geschwindigkeitsüberwachung) weitere Informationen erhältlich. Weiterhin werden durch die Polizei kreisweit Geschwindigkeitsüberwachungen durchgeführt. Aus örtlichen und organisatorischen Gründen ist es möglich, dass die Planungen kurzfristig geändert werden müssen.
Ein Anspruch auf die Messungen besteht nicht.
Quelle: Hochsauerlandkreis – Martin Reuther (V.i.S.d.P.)
