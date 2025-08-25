Vorsicht Radarfalle Blitzerstandorte im Hochsauerlandkreis 1

Vorsicht, Radarfalle! Blitzerstandorte vom 25.08.2025 bis 29.08.2025 im Hochsauerlandkreis – Wo Sie aufpassen sollten

Hochsauerlandkreis: Vorsicht, Radarfalle – Der Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten des Hochsauerlandkreises gibt für den Zeitraum vom 25. bis 29. August 2025 folgende Mess-Stellen für die Geschwindigkeitsüberwachung bekannt:

 

25.08.2025     Schmallenberg-Felbecke, Felbecker Land
25.08.2025     Hallenberg-Liesen, Dorfstraße

26.08.2025     Eslohe-Kückelheim, Gallenstraße
26.08.2025     Winterberg-Neuanstenberg, B236

27.08.2025     Meschede-Calle, Caller Straße
27.08.2025     Brilon-Scharfenberg, Untere Straße
28.08.2025     Olsberg-Elleringhausen, Elleringhauser Straße
28.08.2025     Arnsberg, Sauerlandstraße

29.08.2025     Marsberg, Mühlenstraße
29.08.2025     Sundern-Hachen, Hachener Straße

 

Es muss darüber hinaus auch an weiteren Standorten mit Messungen durch den Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten gerechnet werden. Dies gilt auch an Wochenenden und Feiertagen. Im Internet sind unter www.hochsauerlandkreis.de  (Suchfunktion: Geschwindigkeitsüberwachung) weitere Informationen erhältlich. Weiterhin werden durch die Polizei kreisweit Geschwindigkeitsüberwachungen durchgeführt. Aus örtlichen und organisatorischen Gründen ist es möglich, dass die Planungen kurzfristig geändert werden müssen.

Ein Anspruch auf die Messungen besteht nicht.

Quelle: Hochsauerlandkreis – Martin Reuther (V.i.S.d.P.)
Fotocredits: AdobeStock 133576788 / Brisystem

