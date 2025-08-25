Brilon: Fehlerhafter Versand von Briefwahlunterlagen / Versehentlich doppelt ausgestellt

Brilon: Fehlerhafter Versand von Briefwahlunterlagen / Versehentlich doppelt ausgestellt

Aufgrund eines technischen Problems wurde durch das Wahlamt Brilon ein Teil der beantragten Briefwahlunterlagen versehentlich doppelt ausgestellt.

Die betroffenen Wahlscheine konnten bereits eingegrenzt werden, die betroffenen Wähler/innen sind bekannt und das Wahlamt versucht derzeit, alle Betroffenen telefonisch zu erreichen. Das Wahlamt bittet alle Personen, die Ihre Unterlagen doppelt erhalten haben und bisher nicht kontaktiert wurden, um telefonische Rückmeldung unter der Nummer 02961/794-288.

Es ist auch möglich, die doppelte Ausfertigung der Briefwahlunterlagen nicht ausgefüllt an das Wahlamt zurückzugeben (Briefkasten Amtshaus oder Rathaus oder direkt im Wahlamt). Mit der anderen Ausfertigung kann wie gewohnt gewählt werden.

Sollte bis zum 28.08.2025 keine Rücksprache mit dem Wahlamt bzw. keine Rückgabe erfolgt sein, so müssen die doppelten Wahlscheine von hier für ungültig erklärt werden. Es wird dann ein neuer Wahlschein ausgestellt und die Wähler/innen müssen erneut wählen.

Das Wahlamt bedauert das Versehen und bittet um Mithilfe.

_____________________________

Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon