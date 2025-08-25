Landratskandidat Thomas Grosche zum Thema Apotheken vor Ort! Eine Vielzahl von Vorteilen!
- Persönliche Beratung: Apotheker können individuelle Fragen beantworten und persönliche Empfehlungen geben.
- Schneller Zugang zu Medikamenten: Kunden erhalten benötigte Medikamente schnell und unkompliziert ohne lange Wartezeiten.
- Zusätzliche Dienstleistungen: Viele Apotheken bieten Dienstleistungen wie Blutdruckmessung, Impfungen oder Gesundheitschecks an.
- Gesunde Lebensweise: Berater in der Apotheke können Tipps zur Gesundheitsförderung und Prävention geben.
- Vertraulichkeit: Beratungsgespräche finden in einem vertraulichen Rahmen statt.
- Regionale Unterstützung: Die Unterstützung lokaler Unternehmen stärkt die lokale Wirtschaft.
Quelle: Brilon-Totallokal.de
Video: Ulrich Trommer / Brilon-Totallokal.de