Landratskandidat Thomas Grosche zum Thema medizinische Versorgung und Rettungsdienst im Hochsauerlandkreis. Ein Informationsbesuch im Klinikum Hochsauerland – Karolinen-Hospital Hüsten

Thomas Grosche: „Die medizinische Versorgung und der Rettungsdienst im Hochsauerlandkreis sind von zentraler Bedeutung für die Gesundheit und Sicherheit der Bevölkerung. Dank der flächendeckenden Infrastruktur mit mehreren Rettungswachen und modernen Einsatzfahrzeugen sowie unseren hervorragenden Kliniken im HSK ist eine schnelle und professionelle Hilfe im Notfall gewährleistet. Daran muss ständig weiter gearbeitet werden.

Meine Besuche beim Rettungsdienst Hagelstein und im Karolinen-Hospital Hüsten haben mir spannende Einblicke verschafft und wichtige Impulse gegeben.

Durch das Neutralitätsgebot vor der Wahl war es mir verständlicherweise bisher leider nicht möglich beim kreiseigenen Rettungsdienst zu hospitieren. Ich hoffe auf eine erfolgreiche Wahl, damit ich das umgehend nachholen kann.

Thomas Grosche: Danke an Alle, die sich im Bereich medizinische Versorgung und Rettungsdienst engagieren.“

_____________________________

Das Klinikum Hochsauerland, zu dem das Karolinen-Hospital in Hüsten gehört, ist eine wichtige Gesundheitseinrichtung in der Region Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen. Hier sind einige wesentliche Informationen über das Karolinen-Hospital und seine Angebote:

1. Allgemeine Informationen

Das Karolinen-Hospital befindet sich in Hüsten, einem Stadtteil von Arnsberg. Es gehört zum Klinikum Hochsauerland, das mehrere Standorte und Fachkliniken in der Region umfasst.

Die Klinik hat sich auf die stationäre und ambulante Versorgung von Patienten spezialisiert und bietet eine breite Palette an medizinischen Dienstleistungen an.

2. Fachabteilungen

Das Karolinen-Hospital verfügt über verschiedene Fachabteilungen, darunter:

Innere Medizin

Chirurgie

Gynäkologie und Geburtshilfe

Anästhesie und Intensivmedizin

Pädiatrie (Kinderheilkunde)

Psychiatrie und Psychotherapie

3. Zur Patientenversorgung

Die Klinik bietet eine umfassende Patientenversorgung, die sowohl akute als auch geplante medizinische Behandlungen umfasst.

Zur Geburtshilfe zählen eine kompetente Betreuung während der Schwangerschaft und Geburt sowie Angebote für Mütter und Neugeborene.

4. Notfallversorgung

Das Karolinen-Hospital verfügt über eine Notaufnahme, die rund um die Uhr für Notfälle geöffnet ist. Das Team von Ärzten und Pflegepersonal ist darauf vorbereitet, akute medizinische Hilfe zu leisten.

5. Patientenorientierung

Die Klinik legt großen Wert auf eine patientenorientierte Betreuung. Dazu gehören individuelle Behandlungspläne, umfassende Informationen für Patienten und deren Angehörige sowie verschiedene Therapiekonzepte.

6. Ausbildung und Forschung

Das Karolinen-Hospital engagiert sich auch in der Ausbildung von Medizinstudenten und Fachärzten. Dies fördert eine hohe medizinische Qualität und sorgt gleichzeitig für einen wissenschaftlichen Austausch.

7. Kontakt und Anfahrt

Informationen zu Kontaktmöglichkeiten, Öffnungszeiten und Anmeldungen erhalten Sie direkt über die Website des Klinikums oder telefonisch.

Das Karolinen-Hospital in Hüsten ist somit ein zentraler Bestandteil der medizinischen Versorgung im Hochsauerlandkreis und bietet seinen Patienten eine breite Palette an Facharztleistungen und eine umfassende Betreuung.

_______________________________

Quelle: Brilon-Totallokal.de

Video: Ulrich Trommer / Brilon-Totallokal.de