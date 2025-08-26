CDU-Generalsekretär Linnemann fordert geringere Geldleistungen für ukrainische Flüchtlinge

CDU-Generalsekretär Linnemann fordert geringere Geldleistungen für ukrainische Flüchtlinge

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann setzt sich dafür ein, Flüchtlingen aus der Ukraine künftig weniger Geld auszuzahlen als bisher. Das sagte er der in Bielefeld erscheinenden „Neuen Westfälischen“ (Dienstagausgabe). Linnemann: „Ich halte den Schritt für richtig, Ukrainerinnen und Ukrainer nach dem Asylbewerber-Leistungsgesetz zu unterstützen. Das Gesetz werden wir entsprechend ändern.“ Die Leistungen nach dem Asylbewerber-Leistungsgesetz fallen geringer aus als das Bürgergeld, das die Ukrainer bislang erhalten. Auf den Einwand, dass für die Kosten nach Asylbewerber-Leistungsgesetz die Kommunen zuständig seien und nicht mehr der Bund, sagte Linnemann: „Ja, das muss dann der Bund den Kommunen ersetzen.“ Es könne nicht sein, dass der Bund Gesetze beschließt, für die Kommunen aufkommen müssten.

Fotocredit: AdobeStock 626836880 / Brisystem